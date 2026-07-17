L'équipe féminine d'Arsenal sur le point de recruter Misa Rodríguez, recordwoman du Real Madrid

L'équipe féminine d'Arsenal est proche de signer la gardienne internationale espagnole Misa Rodríguez pour renforcer sa ligne défensive. Après six saisons de régularité au Real Madrid, la gardienne devrait rejoindre le club londonien en tant qu'agent libre. Ce transfert est considéré comme une étape importante pour Arsenal afin d'intensifier la concurrence. C'est ce que rapporte Goal.com .

Misa Rodríguez a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'équipe féminine du Real Madrid. Elle détient le record absolu du club avec 215 apparitions toutes compétitions confondues. Devenue la gardienne titulaire des « Las Blancas » depuis leur création en 2020, la joueuse de 26 ans a largement contribué à faire du club une puissance en Espagne et en Europe. Selon la COPE, son départ de Madrid était connu dès juin, mais sa future destination se précise désormais.

Une concurrence acharnée entre les gardiennes

Le poste de gardienne à Arsenal est actuellement bien pourvu. L'équipe compte déjà la numéro un néerlandaise Daphne van Domselaar et la talentueuse Anneke Borbe, arrivée du VfL Wolfsburg. L'arrivée de Rodríguez déclenchera une lutte pour la place de titulaire entre trois gardiennes de haut niveau.

La saison dernière, Arsenal a été confronté à des problèmes de gardiennes. La blessure grave de Manuela Zinsberger et l'état physique des autres portières ont contraint le club à recruter en urgence Barbora Votíková en prêt en janvier. Avec les départs de Zinsberger et Votíková en fin de saison, le staff technique a besoin d'une troisième gardienne fiable.

Pour Misa Rodríguez, ce transfert n'est pas seulement un nouveau défi, mais aussi une étape cruciale pour conserver sa place en équipe nationale espagnole. Elle est en concurrence avec la gardienne du FC Barcelone, Cata Coll, pour le poste de titulaire. À l'approche de la Coupe du Monde 2025, Rodríguez a besoin d'un temps de jeu régulier, sous peine de perdre la confiance de la sélectionneuse Sonia Bermúdez.

Selon les experts, rejoindre un club prestigieux comme Arsenal renforcera le statut international de Rodríguez. Malgré la forte concurrence, le calendrier chargé entre la Ligue des Champions et le championnat national offrira des opportunités à toutes les gardiennes. Les deux parties finalisent actuellement les derniers détails du contrat.