Une décision de Tuchel a surpris les joueurs de l'Angleterre

Après la défaite 1-2 de l'Angleterre contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, des mécontentements au sein de l'équipe ont été révélés. Les joueurs n'ont pas compris les décisions tactiques de l'entraîneur Thomas Tuchel après l'ouverture du score.

Selon The Telegraph, certains joueurs estimaient que l'Angleterre aurait dû continuer à attaquer lorsque l'Argentine était au plus bas.

Une fois l'Angleterre en tête, Tuchel a renforcé la défense.

Au milieu de la seconde période, Anthony Gordon a marqué pour donner l'avantage à l'Angleterre.

Cependant, Tuchel a ensuite fait entrer trois défenseurs, changeant le style de jeu de l'équipe. L'Angleterre a cédé l'initiative à l'adversaire et s'est concentrée sur la conservation du résultat.

L'Argentine a marqué deux fois en fin de match pour renverser la situation — 2:1.

Les attaquants sont restés sur le banc

Selon la source, les joueurs anglais sentaient qu'après le but de Gordon, l'Argentine était en difficulté mentale et tactique.

Ils pensaient qu'en faisant entrer des joueurs rapides, ils pourraient punir l'adversaire en contre-attaque. Plusieurs joueurs capables de remplir cette mission étaient sur le banc :

Bukayo Saka ;

Ollie Watkins ;

Noni Madueke.

Mais Tuchel n'en a fait entrer aucun dans cette situation.

Les remplacements tardifs ont également soulevé des questions

Même après que l'Argentine ait pris l'avantage, Tuchel n'a pas immédiatement procédé à des changements offensifs.

Marcus Rashford et Ivan Toney n'ont été introduits que quatre minutes après le deuxième but adverse. Cette décision a surpris certains joueurs et l'entourage de l'équipe.

« Personne ne comprenait ce qui se passait », a déclaré une source proche de l'équipe.

Le remplacement de Rice a-t-il été décisif ?

Le remplacement de Declan Rice par Tuchel a également suscité des critiques.

Certains estiment qu'au lieu d'un défenseur, un autre milieu de terrain capable de maintenir l'équilibre au centre aurait dû remplacer Rice.

L'Argentin Enzo Fernández a marqué le but de la victoire précisément depuis la zone que Rice ou un autre milieu défensif aurait dû contrôler.

« Tuchel avait été recruté pour sa capacité à diriger l'équipe lors des matchs de phase finale, mais cette fois, il a commis une erreur », a déclaré une autre source.

La Fédération anglaise soutient Tuchel

Malgré la douloureuse défaite en demi-finale et les débats autour des décisions tactiques, Thomas Tuchel reste pour l'instant à son poste.

Il est souligné que le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, continue de soutenir le technicien.

Cependant, ces décisions lors du match décisif de la Coupe du Monde pourraient multiplier les interrogations sur l'avenir de Tuchel à la tête de l'Angleterre.