Le projet Starlink d'Elon Musk fournit Internet à des milliers d'écoliers

·22·Technologie
Le projet Starlink d'Elon Musk fournit Internet à des milliers d'écoliers

Le système de communication par satellite Starlink, appartenant à Elon Musk, a mis en œuvre un projet majeur visant à améliorer la qualité de l'éducation dans les régions les plus reculées du Bangladesh. En partenariat avec l'organisation caritative JAAGO Foundation, l'entreprise a connecté 167 salles de classe dans 26 districts du pays à un Internet haut débit. Grâce à cette initiative, près de 30 000 écoliers ont pu accéder à une éducation en ligne moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme Digital School Program, qui vise depuis de nombreuses années à résoudre le problème de la pénurie d'enseignants au Bangladesh. Désormais, les élèves des écoles rurales peuvent se connecter en temps réel (online) aux cours dispensés par des enseignants qualifiés de la capitale. Cela contribue à réduire les disparités dans la qualité de l'éducation.

Lutte contre la fracture numérique

La communication par satellite fournie par Starlink est devenue la seule solution pour les zones dépourvues d'infrastructures de télécommunications traditionnelles. Dans les régions géographiquement difficiles d'accès du Bangladesh, le déploiement de réseaux Internet filaires était économiquement inefficace ou techniquement impossible. Selon Ixbt.com, la technologie satellitaire a permis de contourner ces obstacles et de connecter les villages isolés à l'espace informationnel mondial.

Ce projet n'est pas seulement une innovation technologique, mais une étape à portée sociale. Grâce à l'Internet haut débit, les élèves peuvent participer à des cours interactifs, utiliser des ressources éducatives internationales et élargir leurs connaissances. De tels projets sont également pertinents pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui possèdent de nombreuses régions montagneuses et isolées.

Starlink s'étend à l'échelle mondiale

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, continue d'étendre activement son réseau Starlink à travers le monde. Récemment, l'entrepreneur a annoncé que le réseau était également opérationnel en Côte d'Ivoire. L'objectif principal de l'entreprise est de fournir une connexion Internet stable et rapide partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés et les moins développés.

Aujourd'hui, les services Starlink sont utilisés dans de nombreux pays en développement pour l'éducation, la médecine et le rétablissement des communications en cas d'urgence. L'expérience réussie au Bangladesh montre que les technologies satellitaires servent d'outil clé pour résoudre les problèmes sociaux là où les opérateurs de télécommunications traditionnels ne peuvent pas atteindre.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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