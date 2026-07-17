Lancement en Chine de Kimi K3, le plus grand modèle d'intelligence artificielle open-source au monde

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Lancement en Chine de Kimi K3, le plus grand modèle d'intelligence artificielle open-source au monde

La startup chinoise Moonshot AI a réalisé une véritable percée technologique dans le monde de l'intelligence artificielle. L'entreprise a officiellement annoncé le système Kimi K3, considéré comme le plus grand modèle open-source au monde. Cette innovation devrait surpasser les leaders actuels du secteur grâce à ses performances techniques et sa puissance de calcul. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'aspect le plus impressionnant du modèle Kimi K3 est son nombre de paramètres. Selon les développeurs, le modèle possède 2,8 trillions de paramètres. Ce chiffre est environ 75 % plus élevé que celui du modèle DeepSeek V4 Pro, qui était considéré jusqu'à récemment comme le plus grand. Cette augmentation drastique du nombre de paramètres permet au système d'exécuter des tâches logiques plus complexes et d'analyser le langage humain avec une grande précision.

Capacités techniques et mode "réflexion"

Le nouveau modèle dispose d'une immense fenêtre de contexte de 1 million de tokens, capable de traiter simultanément de très grands volumes de données textuelles. Kimi K3 est également doté d'une capacité de perception visuelle unique et d'un "mode réflexion" (reasoning mode) toujours actif. Cette fonction permet au modèle d'analyser le problème en profondeur et de former une chaîne logique avant de répondre.

Les représentants de Moonshot AI soulignent que Kimi K3 est conçu pour des scénarios intellectuels de haut niveau tels que la programmation, la recherche scientifique et le travail avec des connaissances complexes. Selon les tests effectués, ce modèle open-source peut facilement rivaliser en termes d'efficacité avec les systèmes fermés (commerciaux) de géants comme OpenAI et Anthropic.

Position sur le marché et perspectives de l'entreprise

Bien que Moonshot AI ait été fondée en mars 2023 par des diplômés de l'Université Tsinghua, elle a rapidement trouvé sa place sur le marché technologique mondial. La valeur marchande actuelle de la startup est de 3 milliards de dollars, mais le lancement du nouveau modèle augmentera sans aucun doute le prestige de l'entreprise.

Selon le Financial Times, parallèlement au lancement de Kimi K3, la startup prépare un nouveau cycle d'investissement. On estime qu'après l'attraction de nouveaux capitaux, la valeur marchande de Moonshot AI pourrait atteindre 31,5 milliards de dollars, ce qui en ferait l'une des startups d'intelligence artificielle les plus valorisées au monde.

Cette nouvelle est également importante pour les développeurs et chercheurs en Ouzbékistan. Les modèles open-source permettent aux startups locales d'utiliser des technologies de pointe sans licences coûteuses et de créer leurs propres produits. L'émergence d'outils puissants comme Kimi K3 accélérera certainement le développement de solutions basées sur l'intelligence artificielle dans le monde entier, y compris en Asie centrale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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