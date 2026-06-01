Événement record aux États-Unis : le centenaire de Marilyn Monroe célébré en masse

Un événement inhabituel a été organisé aux États-Unis pour marquer le 100e anniversaire de la légendaire actrice Marilyn Monroe. Lors de cette cérémonie, 1 034 participants se sont déguisés en Monroe, incarnant simultanément l'image emblématique de l'actrice.

Hommes et femmes ont participé à l'événement, recréant le style, la coiffure, la mode et la personnalité scénique unique de Marilyn Monroe. Les robes blanches, le maquillage classique et le célèbre style « Hollywood » ont conféré une atmosphère particulière à l'événement.

Les organisateurs ont souligné que ce projet n'était pas seulement une commémoration, mais aussi un hommage à l'histoire du cinéma mondial. Les participants ont déclaré qu'à travers cette performance de masse, ils souhaitaient montrer à quel point l'image de Marilyn Monroe reste populaire dans le monde entier.

Cet événement a suscité un grand intérêt auprès des spectateurs et sur les réseaux sociaux en raison de son caractère unique et a attiré l'attention par son nombre record de participants.