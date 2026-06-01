Événement record aux États-Unis : le centenaire de Marilyn Monroe célébré en masse

·480·Ouzbékistan
Événement record aux États-Unis : le centenaire de Marilyn Monroe célébré en masse
Événement record aux États-Unis : le centenaire de Marilyn Monroe célébré en masse

Un événement inhabituel a été organisé aux États-Unis pour marquer le 100e anniversaire de la légendaire actrice Marilyn Monroe. Lors de cette cérémonie, 1 034 participants se sont déguisés en Monroe, incarnant simultanément l'image emblématique de l'actrice.

Hommes et femmes ont participé à l'événement, recréant le style, la coiffure, la mode et la personnalité scénique unique de Marilyn Monroe. Les robes blanches, le maquillage classique et le célèbre style « Hollywood » ont conféré une atmosphère particulière à l'événement.

Les organisateurs ont souligné que ce projet n'était pas seulement une commémoration, mais aussi un hommage à l'histoire du cinéma mondial. Les participants ont déclaré qu'à travers cette performance de masse, ils souhaitaient montrer à quel point l'image de Marilyn Monroe reste populaire dans le monde entier.

Cet événement a suscité un grand intérêt auprès des spectateurs et sur les réseaux sociaux en raison de son caractère unique et a attiré l'attention par son nombre record de participants.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Pluie prévue à Tachkent le 4 juinAujourd'hui, 09:40143,6 milliards UZS de cashback approuvés pour avrilAujourd'hui, 08:14Un grand lac se forme dans le désert de BoukharaAujourd'hui, 07:25L'Ouzbékistan livre des semences agricoles à l'AfghanistanAujourd'hui, 04:54De nouveaux vols pourraient être lancés entre l'Ouzbékistan et Hong KongAujourd'hui, 04:48
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Ouzbékistan actualités

L'Ouzbékistan établit un record : plus de 12 000 samsas préparés (vidéo)
La Banque centrale réagit aux informations sur le billet de 500 000 soums
Le Kirghizistan renvoie 21 tonnes de pastèques importées d'Ouzbékistan
Des changements importants annoncés à partir du 1er juin
De fortes pluies et de la fraîcheur remplacent la chaleur en Ouzbékistan
Les tarifs de l'électricité augmentent, la facture pour 500 kWh change
Modification de la procédure de versement de l'allocation de naissance en Ouzbékistan
La date de l'Aïd al-Adha officiellement annoncée en Ouzbékistan