Un instablogger qui voulait organiser un rassemblement automobile non autorisé à Kokand a été sanctionné

Dans la ville de Kokand, dans la région de Ferghana, une situation susceptible de menacer l'ordre public et la sécurité routière a été évitée. Il est rapporté que D.U., blogueur sur Instagram, avait l'intention d'organiser un événement public sans autorisation.

Il a été précisé que le blogueur avait diffusé un message vidéo appelant à un rassemblement de voitures avec des plaques d'immatriculation personnalisées devant un supermarché de la ville le 31 mai 2026 à 17h00. Cependant, aucune autorisation appropriée n'avait été obtenue pour ce rassemblement.

Grâce aux actions rapides des agents du département des affaires intérieures de la ville de Kokand, l'infraction a été empêchée. Un travail explicatif a été mené avec le citoyen D.U.

Parallèlement, il a été signalé que son associé, J.M., a désobéi aux ordres légaux des forces de l'ordre, a résisté et a troublé l'ordre public.

Des documents administratifs ont été établis à l'encontre de D.U. et J.M. concernant l'incident, et l'affaire a été transmise aux autorités judiciaires.