OpenAI présente son premier appareil : le clavier Codex Micro est disponible

OpenAI, entreprise ayant révolutionné le monde de l'IA, s'est lancée de manière inattendue sur le marché du matériel. Alors que de nombreux experts attendaient un gadget intelligent ou un smartphone, l'équipe de Sam Altman a dévoilé Codex Micro, un clavier mécanique compact conçu pour les développeurs. Il s'agit de la première étape sérieuse de l'entreprise pour sortir du logiciel et créer un écosystème de produits physiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le clavier Codex Micro a été développé en partenariat avec la marque Work Louder et est principalement destiné aux professionnels qui écrivent du code sur la plateforme OpenAI et travaillent avec des agents d'IA. Selon ixbt.com, cet accessoire n'est pas un simple clavier, mais fait office de console de contrôle pour accélérer au maximum l'interaction avec le système Codex AI.

Capacités techniques et design

L'appareil est équipé de 13 touches mécaniques, dont six disposent d'un système d'éclairage spécial. Ces lumières changent de couleur en fonction de l'état des agents d'IA, permettant à l'utilisateur de surveiller visuellement le processus. Le clavier comprend également un bouton rotatif permettant de régler la puissance de calcul du système Codex. Un joystick dédié sert à gérer des processus complexes tels que le refactoring de code ou le débogage.

Les utilisateurs peuvent attribuer différentes commandes aux touches en fonction de leurs besoins. Par exemple, accepter ou rejeter du code suggéré par l'IA, démarrer un nouveau chat ou activer la saisie vocale se fait en une seule pression. Le kit comprend 32 touches (keycaps) interchangeables pour personnaliser l'appareil selon son style de travail.

Prix et projets futurs

Le Codex Micro est actuellement disponible en quantité limitée au prix de 230 dollars. L'appareil se connecte via Bluetooth et USB-C et fonctionne parfaitement sous Windows et macOS. Les représentants d'OpenAI soulignent que, compte tenu de l'évolution de la plateforme Codex vers un outil de productivité complet, la demande pour ce type de matériel ne fera qu'augmenter.

Il convient également de noter qu'il ne s'agit pas du seul projet matériel d'OpenAI. Selon Bloomberg, l'entreprise travaille avec l'ancien designer en chef d'Apple, Jony Ive, et sa startup io Products sur un gadget d'IA portable sans écran. Cet appareil mystérieux devrait inclure des fonctions de contrôle de maison intelligente, de multimédia et d'IA conversationnelle.

Pour les développeurs et passionnés de technologie, cette nouveauté marque une nouvelle étape dans la culture du travail avec l'IA. Bien que l'appareil ne soit actuellement vendu que via le site officiel, de tels équipements spécialisés joueront sans aucun doute un rôle crucial dans l'amélioration de la productivité à l'avenir.