Certains entrepreneurs autorisés à vendre de l'alcool et des cigarettes en espèces

·57·Société
Certains entrepreneurs autorisés à vendre de l'alcool et des cigarettes en espèces

De nouveaux avantages pour certaines catégories d'entrepreneurs seront introduits à partir du 1er juin 2026. Cela a été établi par un décret présidentiel signé le 26 mai de cette année.

Selon le document, les entrepreneurs fournissant des services d'hôtellerie et de restauration seront autorisés à accepter des paiements en espèces lors de la vente de produits alcoolisés et du tabac.

De plus, lors de l'achat de produits alcoolisés, les codes de marquage numérique chez ces entités seront considérés comme réalisés pour la consommation finale.

La possibilité d'enregistrer certains employés du secteur de la restauration via une application mobile de manière simplifiée est également créée. Ce processus peut être effectué le jour même et pour une période déterminée.

En outre, la procédure de remboursement d'une partie de la TVA payée est modifiée. Désormais, quel que soit le mode de paiement (espèces ou non), 40 % du montant de la taxe payée seront remboursés.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un blogueur condamné à une amende pour avoir conduit une voiture d'enfant sur la voie publiqueAujourd'hui, 09:54Jahongir Otajonov démontre l'art de la traite des vaches (Vidéo)Aujourd'hui, 08:33Lancement d'une liaison directe en bus de Tachkent à Issyk-KoulAujourd'hui, 07:57Le maire de Tachkent dévoile le plan de développement du district d'UchtepaAujourd'hui, 07:53Importante fraude à la vente de voitures dévoilée à TachkentAujourd'hui, 07:49La procédure de récompense des employés refusant les pots-de-vin pourrait être abolieAujourd'hui, 07:29
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Société actualités

La présence d'un crocodile dans le Grand canal de Ferghana a-t-elle été confirmée ?
Une mer immense apparue au milieu du désert en Ouzbékistan étonne tout le monde
« Concert live » sur un chantier : un spectacle insolite créé par des ouvriers conquiert Internet
Un bébé « géant » est né à Qashqadaryo
Un garçon né en 2007 a épousé sa voisine
Un conducteur s'endort et provoque un terrible accident de la route à Samarcande
Un bouquet de 3200 dollars suscite le débat
L'opération d'une blogueuse célèbre au Kazakhstan se termine en tragédie