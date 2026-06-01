238 élèves surpris au volant lors de la « Dernière Cloche »

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238 élèves surpris au volant lors de la « Dernière Cloche »

Lors de la journée des événements de la « Dernière Cloche », 238 cas d'élèves conduisant des véhicules ont été identifiés à travers la république. C'est ce qu'a rapporté le Service national de sécurité routière.

Il est noté que lors des mesures de contrôle effectuées de 07h00 à 14h00, il a été découvert que certains élèves se sont rendus à l'école en voiture. Parmi eux, on trouve des élèves de fin d'études ainsi que des élèves de 8e à 10e année.

Dans certains cas, les enfants conduisaient des voitures appartenant à leurs parents ou des véhicules loués. Dans la région de Xorazm, des jeunes filles arrivées à la cérémonie de remise des diplômes en voiture ont également été identifiées.

Actuellement, les agents de la police de la circulation et des affaires intérieures travaillent en mode renforcé autour des écoles. Les autorités demandent aux parents de ne pas autoriser leurs enfants mineurs à conduire.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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