Fraude après une relation amoureuse à Qarshi : un jeune de 19 ans condamné

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Fraude après une relation amoureuse à Qarshi : un jeune de 19 ans condamné

Dans la ville de Qarshi, dans la région de Qashqadaryo, il a été révélé qu'un jeune homme de 19 ans a abusé de la confiance de sa petite amie, la trompant pour vendre ses objets de valeur.

Il s'est avéré que le jeune homme, originaire de Kasbi, avait entamé une relation amoureuse avec une jeune fille vivant à Qarshi et avait progressivement gagné sa confiance. Il lui a dit qu'il avait besoin d'un ordinateur portable pour ses études et l'a obtenu sous prétexte de l'utiliser temporairement.

Plus tard, il a vendu cet ordinateur portable pour 1 million de soums et a dépensé l'argent pour ses propres besoins. Ne s'arrêtant pas là, le jeune homme a invité la jeune fille à un rendez-vous avec la fausse promesse de lui rendre l'ordinateur.

Lors de la rencontre, il a également obtenu par la tromperie le téléphone portable Redmi 10C de la jeune fille et l'a vendu aussi.

Un procès a eu lieu concernant cette affaire, et le tribunal pénal de la ville de Qarshi a condamné le jeune homme à 1 an et 11 mois de travaux correctionnels.

Actuellement, cette affaire suscite de larges discussions sur les réseaux sociaux, remettant une fois de plus à l'ordre du jour les questions de confiance et de prudence entre les citoyens.

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Charos
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