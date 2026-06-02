8 personnes sur un cyclomoteur électrique tombent dans un canal à Samarcande

Dans le district de Pakhtachi, dans la région de Samarcande, 4 personnes sont décédées après la chute d'un cyclomoteur électrique dans un canal. L'incident s'est produit le 31 mai vers 20h25 dans le canal Narpay, qui traverse la zone de l'Ukrach MFY.

Il est rapporté que le conducteur du cyclomoteur électrique, conçu pour le transport de marchandises, a perdu le contrôle. Par conséquent, les 8 personnes présentes sur le véhicule sont tombées dans le canal.

Avant l'arrivée des sauveteurs du Ministère des Situations d'Urgence, 4 personnes ont été secourues par des habitants. Les 4 autres personnes ont été retrouvées sans vie dans le canal lors des opérations de recherche.

Selon les premières informations, un citoyen né en 1984 transportait sa femme et ses 6 enfants mineurs sur le cyclomoteur électrique pour une promenade.

Actuellement, les agents du bureau du procureur du district de Pakhtachi, du département des affaires intérieures et du Ministère des Situations d'Urgence enquêtent sur les causes de l'incident.