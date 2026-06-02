Accident de la route impliquant un bus et une BYD à Tachkent

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Accident de la route impliquant un bus et une BYD à Tachkent

Le 2 juin, un accident de la route impliquant un bus de passagers et une voiture particulière s'est produit dans le district de Mirobod à Tachkent. C'est ce qu'a annoncé le service de presse de Toshshahartransxizmat.

Il est rapporté que l'incident a eu lieu vers 15h28 à l'intersection des rues Noukous et Taras Chevtchenko. Un bus de type Yutong circulant sur la ligne n° 16 est entré en collision avec une voiture BYD venant en sens inverse alors qu'il tournait à gauche sur la rue Taras Chevtchenko.

Selon les premières informations, l'accident a été causé par le non-respect du feu rouge par le conducteur de la voiture particulière à l'intersection.

À la suite de l'incident, les deux conducteurs ont été transportés à l'hôpital clinique républicain n° 1 sous la surveillance des services d'urgence. L'accident a été enregistré par les agents de la police de la circulation de Tachkent conformément aux procédures établies.

Rappelons que 31,4 % des accidents de la route enregistrés en Ouzbékistan au cours des trois premiers mois de 2026 se sont soldés par des décès. Au cours de la période de référence, un total de 1 102 accidents de la route ont été enregistrés dans la république, dont 346 ont eu des conséquences tragiques : la mort.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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