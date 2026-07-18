Le marché des véhicules électriques aux États-Unis connaît des changements majeurs : les géants de l'automobile revoient leurs stratégies d'électrification et abandonnent plusieurs modèles prometteurs. En particulier, Honda a décidé d'arrêter la production du Honda Prologue, son dernier véhicule entièrement électrique sur le marché américain. Cette décision marque non seulement la fin d'un modèle, mais aussi le retrait de toute une industrie du marché américain. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, cette tendance contraste fortement avec la situation sur le marché mondial. Plusieurs facteurs expliquent la baisse des ventes de véhicules électriques aux États-Unis, notamment l'annulation des crédits d'impôt fédéraux de 7 500 dollars, l'augmentation des tarifs douaniers et l'évolution des préférences des consommateurs. Les données de Kelley Blue Book et Cox Automotive montrent qu'au deuxième trimestre 2026, les ventes de véhicules électriques ne représentaient que 5,8 % du marché total.

Le sort du projet Afeela, fruit de la collaboration entre Sony et Honda

L'une des nouvelles les plus retentissantes a été l'arrêt de la marque Afeela, créée en partenariat entre Sony et Honda. Initialement présenté comme le prototype Vision S au CES 2020, ce projet avait suscité un grand intérêt dans le monde de la technologie. Les deux conglomérats japonais s'étaient associés dans le but de créer un véhicule électrique intelligent et de haute technologie, mais en mars 2026, la coentreprise a annoncé l'abandon des deux modèles sous la marque Afeela.

Honda réduit non seulement ses projets de collaboration, mais aussi ses propres plans indépendants. L'entreprise a annulé trois nouveaux modèles de véhicules électriques destinés au marché américain. Cette liste comprend un SUV de taille moyenne qui avait été présenté au CES 2025 et dont la production était prévue dans l'usine "EV Hub" de l'Ohio. Les concepts futuristes Saloon et Space-Hub, annoncés précédemment, ont également été reportés pour une durée indéterminée.

Situation générale du marché et signes de reprise

Le déclin du marché des véhicules électriques est clairement visible dans les chiffres. Par exemple, les ventes du quatrième trimestre 2025 ont été inférieures de 36 % à celles de la même période en 2024. Au deuxième trimestre 2026, le volume des ventes a diminué de 20,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Néanmoins, les experts notent des signes de reprise progressive sur le marché, car l'écart dans les volumes de vente se réduit.

Bien que de nombreux modèles quittent le marché, les nouveaux entrants ne perdent pas espoir. Par exemple, de nouveaux modèles comme le Rivian R2 arrivent sur le marché américain. Cependant, le retrait stratégique de constructeurs traditionnels comme Honda indique que le choix de véhicules électriques aux États-Unis diminuera considérablement dans les années à venir. Cette situation constitue un signal pour des marchés comme l'Ouzbékistan, où les véhicules électriques gagnent en popularité, montrant que les priorités des constructeurs mondiaux sont en train de changer.