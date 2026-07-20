Des lunettes à intelligence artificielle à l'origine d'une première affaire criminelle lors d'un examen

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Des lunettes à intelligence artificielle à l'origine d'une première affaire criminelle lors d'un examen

En Corée du Sud, la première affaire criminelle de l'histoire du pays liée à l'utilisation de lunettes intelligentes dotées d'une technologie d'intelligence artificielle lors d'un examen national de qualification a été ouverte. C'est ce qu'a rapporté The Independent.

Il a été rapporté qu'en mai, un homme d'une quarantaine d'années a été soupçonné d'avoir utilisé des lunettes intelligentes dotées de capacités d'IA lors d'un examen pour obtenir un certificat d'ingénieur en sécurité incendie.

Pendant l'examen, les surveillants ont remarqué un reflet inhabituel provenant des verres des lunettes et ont contrôlé le participant. Lors des interrogatoires ultérieurs, l'homme a reconnu les faits et a déclaré avoir personnellement développé l'application d'intelligence artificielle pour cet appareil. Selon lui, l'objectif était de tester le programme dans des conditions d'examen réelles.

Le bureau du procureur du district de Gwangju a ouvert une enquête pénale sur cette affaire pour violation des exigences de la « Loi sur la qualification technique nationale ».

Les autorités ont souligné que ce cas n'est pas isolé. En mai, deux jeunes citoyens ont également été identifiés à Séoul et à Mokpo alors qu'ils tentaient d'utiliser des lunettes intelligentes à IA lors d'examens de qualification technique nationale.

De plus, des appareils similaires ont été signalés lors des examens d'anglais TOEIC internationaux. Deux de ces cas ont été découverts en mai et un autre en juin.

À la suite de ces événements, la Corée du Suda mis à l'ordre du jour la question du renforcement des exigences de sécurité des examens. Les organismes organisateurs des examens discutent de la proposition d'inclure officiellement les lunettes intelligentes à IA dans la liste des appareils interdits et de durcir les sanctions contre ceux qui les utilisent.

Les expertsexpliquent que, contrairement aux appareils photo ordinaires, ces lunettes intelligentes analysent le texte capturé, envoient les questions au système d'intelligence artificielle et peuvent transmettre les réponses prêtes à l'utilisateur via l'écran ou l'audio.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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