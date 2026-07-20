L'équipe nationale d'Espagne a remporté son deuxième titre de championne du monde de son histoire après une victoire dramatique contre l'Argentine. La finale, disputée dans un stade spectaculaire à New York, s'est terminée par une domination totale des hommes de Luis de la Fuente. Ce succès ramène non seulement l'Espagne sur le toit du football mondial, mais fait également du pays la seule nation à détenir simultanément les titres de champion du monde masculin et féminin. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'un des principaux protagonistes de la rencontre, la star de l'Athletic Club, Nico Williams, entré en jeu pour changer le cours du match, a été décisif. Le jeune attaquant a délivré la passe décisive sur le but victorieux inscrit par Ferran Torres durant les prolongations. Après le match, Williams n'a pas caché sa joie et a fait une déclaration inattendue.

Hommage à Neymar

Selon Goal.com, Nico Williams a dédié cette victoire historique à son idole, la star de l'équipe nationale du Brésil, Neymar . Bien que le joueur brésilien ait quitté le tournoi dès les huitièmes de finale, il reste pour Williams une source d'inspiration majeure. « Je suis très heureux, c'est le plus beau moment de ma vie. J'adore Neymar, j'espère qu'il nous a suivis. Cette victoire est aussi pour lui », a déclaré le joueur de 24 ans lors d'une interview accordée à Caze TV.

La finale a été marquée par une lutte intense. L'Espagne a tenté 20 tirs au but au cours du match, tandis que l'Argentine n'a pu se créer que 3 occasions. Le cours du match a basculé juste avant les prolongations avec l'expulsion d'Enzo Fernandez pour une faute grossière sur Pau Cubarsi. En supériorité numérique, les Espagnols ont accentué leur pression.

Moments décisifs et nouvelle ère

Le but de la victoire a été inscrit dans la seconde période des prolongations. Nico Williams a percé sur l'aile et a transmis le ballon à Ferran Torres, l'ancien attaquant de Manchester City, qui a trouvé le chemin des filets d'une frappe précise. Il convient de noter que Williams avait lui-même réussi à marquer plus tôt dans le match, mais l'arbitre a annulé le but après avoir signalé une faute de Mikel Merino sur Nicolas Otamendi.

Enrichie par de jeunes talents comme Lamine Yamal, l'équipe d'Espagne a prouvé avec cette victoire qu'elle entamait une nouvelle ère d'hégémonie dans le football mondial. L'équipe se préparera désormais pour les prochains tournois après la trêve internationale. Quant à Nico Williams, il rejoindra son club, l'Athletic Club, après ses vacances.