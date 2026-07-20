Real Madrid et Michael Olise : Florentino Perez lance l'offensive pour un nouveau Galactique

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a fixé son objectif principal pour le mercato estival. La direction madrilène voit en l'ailier du Bayern Munich, Michael Olise, le prochain « Galactique » de l'équipe. Cependant, le processus de transfert pourrait s'avérer plus complexe que prévu et rencontrer des obstacles diplomatiques. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte. selon

Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid agit avec une extrême prudence pour ne pas détériorer ses relations avec le Bayern concernant ce transfert. La direction du club a établi un dialogue ouvert avec l'équipe munichoise et a promis d'avertir les Allemands à l'avance de toute démarche officielle. Les Madrilènes ont clairement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas entrer dans une « guerre des transferts » pour le joueur.

La condition principale pour la réalisation du transfert

Dans la situation actuelle, la réalisation du transfert dépend uniquement de la décision d'une personne. Pour que la direction du Real Madrid fasse une offre officielle, Michael Olise doit personnellement exprimer son désir de rejoindre le stade Santiago Bernabéu auprès de la direction du Bayern. Tant qu'une telle déclaration publique n'est pas faite par le joueur, le « club royal » préfère rester dans l'ombre et maintenir le respect mutuel entre les deux géants.

Le membre de l'équipe de France, âgé de 24 ans, a attiré l'attention de tous avec ses performances brillantes sur les terrains de Bundesliga. Bien qu'une ligne d'attaque étoilée soit déjà formée au sein du Real Madrid, Perez est convaincu que l'arrivée d'Olise porterait le potentiel de l'équipe à un niveau encore plus élevé. Cependant, des facteurs économiques et politiques pourraient entraver ce plan.

Selon Goal.com, l'un des plus grands obstacles sur la voie de ce transfert est le prix astronomique du joueur. Le Bayern ne souhaite pas vendre son atout le plus précieux, même pour une somme dépassant les 200 millions d'euros. Un tel prix élevé et la position ferme du club allemand suscitent des perspectives réalistes à Madrid.

Actuellement, dans les bureaux du club madrilène, on en arrive à la conclusion qu'il est presque impossible de conclure ce transfert cet été. Le refus du Bayern de négocier et la satisfaction du joueur concernant sa vie à Munich ont rendu la situation stagnante. Néanmoins, le Real Madrid n'a pas complètement fermé les portes : si les relations entre Olise et le club se détériorent, les Espagnols sont prêts à agir immédiatement.