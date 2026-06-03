Un blogueur condamné à une amende pour avoir conduit une voiture d'enfant sur la voie publique

·172·Société
Un blogueur condamné à une amende pour avoir conduit une voiture d'enfant sur la voie publique

Un incident de circulation inhabituel s'est produit en Ouzbékistan. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un blogueur conduisant une petite voiture électrique destinée aux enfants sur une chaussée.

Cette action a rapidement attiré l'attention des forces de l'ordre. Après enquête, le blogueur a été reconnu coupable d'infraction au code de la route et s'est vu infliger une amende.

Fait notable, la voiture jouet destinée aux enfants a également été confisquée et emmenée à la fourrière. Bien que cette situation ait paru inattendue et quelque peu amusante à de nombreux utilisateurs, elle a rappelé une fois de plus l'importance du respect du code de la route.

La vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant de vifs débats. Si certains ont pris la situation avec humour, d'autres ont souligné que de tels incidents représentent une menace sérieuse pour la sécurité routière.

Les experts rappellent que la conduite de tout véhicule, même un jouet, sur la voie publique est dangereuse et insistent sur la nécessité de respecter strictement la réglementation dans ces cas-là.

Ouzbékistan
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Charos
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