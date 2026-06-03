Des jouets dangereux pour enfants découverts en vente en Ouzbékistan

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Des jouets dangereux pour enfants découverts en vente en Ouzbékistan

se sont révélés non conformes aux exigences. Des tests de laboratoire menés par des experts ont révélé des défauts dans plusieurs produits susceptibles de présenter un risque pour la santé des enfants.

Lors d'achats de contrôle effectués avec la participation du département régional de Djizak de l'Inspection de la réglementation technique et de spécialistes des services sanitaires, plusieurs échantillons de jouets fabriqués en Chine ont été examinés.

La « Balle élastique à fil spiralé », un jouet en forme de patte de chat de la marque « Pinch » et des produits de super-héros Avengers sélectionnés pour l'inspection ont été testés dans des laboratoires spécialisés.

Les analyses ont révélé que les produits dégageaient une forte odeur chimique, que le revêtement extérieur n'était pas résistant à l'humidité, que les petites pièces n'étaient pas solidement fixées et qu'elles ne résistaient pas aux contraintes mécaniques. De plus, des niveaux de formaldéhyde supérieurs aux limites établies ont été relevés dans certains échantillons.

Les experts soulignent que le formaldéhyde peut avoir des effets néfastes sur le système respiratoire, les yeux et la peau. Cette substance peut provoquer des réactions allergiques et présenter un risque sérieux pour la santé des enfants.

En outre, le détachement facile de petits détails sur les jouets est considéré comme un facteur de risque supplémentaire pour les jeunes enfants, car ces pièces pourraient être avalées ou causer des blessures.

OuzbékistanChineDjizakAvengers
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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