Fayzullayev : « Les fans au Canada nous ont surpris »

Abbosbek Fayzullayev, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a exprimé ses pensées sincères concernant les fans qui ont réservé un accueil chaleureux à l'équipe au Canada. Selon lui, ce niveau de soutien était inattendu mais très agréable pour l'équipe.

« Nous sommes très heureux d'avoir été accueillis au Canada avant la Coupe du monde. Pour être honnête, nous ne nous attendions pas à ce qu'autant de fans viennent. C'est certainement une situation très agréable », a déclaré Fayzullayev.

Le footballeur a souligné que la confiance et le soutien des fans donnent plus de force à l'équipe. Il a également ajouté qu'ils essaieraient de rendre les fans heureux lors des prochains matchs.

« Avant la Coupe du monde, si Dieu le veut, nous rendrons nos fans heureux lors de notre match au Canada », a-t-il conclu.

Pour information, nos représentants, dirigés par Fabio Cannavaro, entreront sur le terrain pour un match amical à l'extérieur contre l'équipe nationale du Canada le 2 juin.

Le match contre le Canada aura lieu au Commonwealth Stadium d'Edmonton. Le coup d'envoi sera donné à 06h00, heure de Tachkent. Malgré l'heure matinale, chaque match de notre équipe nationale est actuellement attendu avec beaucoup d'intérêt dans notre pays.