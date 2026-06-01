Neymar devient le « héros » après le match sans même jouer (vidéo)

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Neymar devient le « héros » après le match sans même jouer (vidéo)

Les terrains de football continuent d'offrir des moments palpitants. Le match amical entre le Brésil et le Panama s'est soldé par une victoire écrasante 6-2 des « Pentacampeões ». Cependant, après le coup de sifflet final, une personne a surpris tout le monde en devenant le centre de l'attention. Le plus intéressant ? Cette star n'a pas joué une seule minute ! Il s'agit de Neymar, le chouchou de millions de fans.

Doutez-vous encore que la légende brésilienne soit le roi du football mondial ? Restez sur notre page, nous vous présenterons les détails sur les joueurs adverses venus saluer la star, les moments iconiques au légendaire Maracanã et les objectifs de l'attaquant avant la prochaine Coupe du Monde !

Magie et humilité sur la pelouse du Maracanã

Le célèbre attaquant, revenu dans son club formateur de Santos, poursuit sa convalescence après une grave blessure. Il n'était pas sur la feuille de match contre le Panama et a suivi la rencontre depuis les tribunes. Mais après le match, Neymar est descendu sur la pelouse du légendaire Maracanã pour remercier les milliers de supporters. Son aura mondiale était plus que jamais évidente.

Les joueurs du Panama, qui auraient dû être abattus par la défaite, n'ont pas pu se retenir :

La file d'attente des étoiles : Les joueurs panaméens, oubliant la lourde défaite, ont entouré le magicien brésilien pour une photo souvenir. En un instant, presque toute l'équipe adverse a fait la queue pour un selfie avec Neymar. Ils ne voulaient pas manquer l'occasion de côtoyer l'un des plus grands footballeurs de leur génération.

Sourires sincères et moments de nostalgie

Neymar a accueilli cette attention avec beaucoup de calme et de sincérité. Avec le sourire, il a serré chaque joueur adverse dans ses bras et a accepté de poser avec eux. Cette réception chaleureuse a été très appréciée par l'attaquant, éloigné des terrains depuis longtemps.

Le fait que Neymar attire toute l'attention sans jouer a une signification symbolique pour le football brésilien. Il manque non seulement aux fans, mais aussi à ses coéquipiers en sélection.

État actuel du joueur

Objectif principal

Résultat attendu

Suit un programme de récupération individuel à Santos.

Guérison complète et retour à une forme physique optimale.

Coupe du Monde 2026 revenir en tant que leader de l'équipe avant le début du tournoi.

C'est un génie du football et son retour sera une fête pour le sport mondial. Selon vous, Neymar peut-il mener le Brésil au titre mondial ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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