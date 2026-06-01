Le magnifique village olympique de notre capitale a une fois de plus accueilli une grande et passionnante fête du sport. Pendant quatre jours, l'arène des arts martiaux du complexe a accueilli les prestigieuses compétitions de l'Asian Open Cup de judo pour les cadets et les juniors, dédiées à la mémoire de la figure légendaire du sport ouzbek, Uchqun Murodov. Lors de cette compétition majeure intitulée "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026", les athlètes les plus talentueux de notre continent et du monde ont démontré leurs compétences sur le tatami.

Ce fut un tournoi inoubliable qui a apporté une véritable fierté et honneur aux fans de sport ouzbek ! Restez connectés sur notre page pour découvrir de plus près la domination absolue de nos représentants sur le tatami, les entraîneurs formidables qui ont mené nos équipes à la victoire, et le bilan record de médailles !

1500 talents en compétition sur le tatami de Tachkent

Selon le rapport officiel du service de presse de la Fédération de Judo d'Ouzbékistan, cette compétition continentale majeure a vu la participation de représentants de plus de 10 pays, près de 1500 des meilleurs et plus prometteurs jeunes athlètes. Les combats intenses et sans compromis, organisés en deux catégories d'âge, ont offert aux fans des moments inoubliables et palpitants.

Le plus réjouissant et le plus fier est que les représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires dans les catégories cadets et juniors, conquérant totalement le podium !

Victoire de deux générations : 71 médailles sont restées dans notre pays !

Derrière ce succès magnifique de nos équipes nationales se cache le travail inlassable du staff technique compétent. Nos représentants des deux catégories d'âge ont terminé le tournoi sur une note élevée, enregistrant un résultat record.

Nos talents victorieux et leurs palmarès de médailles sont clairement reflétés dans le tableau spécial suivant :

Composition de l'équipe et entraîneurs principaux 🥇 Médailles d'or 🥈 Médailles d'argent 🥉 Médailles de bronze Bilan total Cadets

(Entraîneur principal : Aurelian Chiprian-Flis) 13 9 16 38 médailles Équipe nationale junior

(Entraîneur principal : Iskandar Rasulov) 9 9 15 33 médailles Résultat global : 22 18 31 🌟 71 médailles !

Avantage de l'hôte : Grâce au grand courage dont ont fait preuve nos lutteurs dans les deux catégories, un total de 71 médailles est resté dans notre patrie, l'Ouzbékistan. Cet indicateur a clairement prouvé la puissance de l'école de judo ouzbèke et qu'une nouvelle génération de champions émerge pour défendre l'honneur de notre pays lors des futurs Jeux Olympiques.

Nous félicitons sincèrement tous nos jeunes lutteurs qui ont fait preuve d'un courage et d'un esprit véritables sur le tatami de Tachkent et qui ont été absolument sans rivaux au classement par équipe, ainsi que leurs mentors dévoués et tout notre peuple pour cette magnifique victoire ! Puisse de telles belles victoires continuer dans nos vies !

Suivez avec nous les nouveaux sommets du sport ouzbek, le succès de nos lutteurs bien-aimés et les nouvelles les plus chaudes et joyeuses de la scène mondiale, chers lecteurs !