Pourquoi Lionel Messi veut-il participer à la Coupe du Monde 2026 ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a inclus Lionel Messi dans le groupe pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026, bien qu'il ne soit pas encore revenu à sa pleine forme physique. Cette décision était attendue, car il est presque certain que Messi participera à la défense du titre pour l'Albiceleste. Pour la légende de 38 ans, qui rencontre actuellement des problèmes mineurs de fatigue aux ischio-jambiers gauches avec l'Inter Miami, c'est devenu une routine. C'est ce que rapporte Goal.com .

La plupart des joueurs ont déjà pris leur retraite à cet âge. Messi, lui, a conquis tous les sommets du monde du football après la victoire au Qatar, consolidant son statut de "plus grand joueur de l'histoire" (GOAT) et mettant fin à tous les débats. Ainsi, beaucoup se demandent quel est son objectif en participant à une sixième Coupe du Monde.

La plupart des footballeurs n'ont pas la chance de choisir quand mettre fin à leur carrière — cela est décidé soit par l'entraîneur, soit par les blessures. Messi, après avoir soulevé la Coupe du Monde, avait l'opportunité de partir au sommet. Mener son peuple vers la victoire comme Diego Maradona était son rêve d'enfant, et il l'a réalisé lors du tournoi Qatar 2022.

Actuellement, Messi est si serein quant à son statut qu'il sent qu'il n'a plus rien à perdre sur le terrain. Peut-être veut-il simplement continuer à profiter du football et offrir encore une fois de la joie au peuple argentin. Sa participation au tournoi de 2026 n'est pas seulement un record, mais un exemple de l'amour infini d'une légende vivante pour le jeu.