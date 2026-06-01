Florian Wirtz va-t-il rejoindre Chelsea ? Fabrizio Romano clarifie les rumeurs sensationnelles

Les rumeurs concernant une réunion entre le milieu de terrain de Liverpool, Florian Wirtz, et son ancien entraîneur Xabi Alonso à Chelsea ont fait grand bruit dans le monde du football. Bien que l'international allemand, recruté depuis la Bundesliga pour une somme record, n'ait pas répondu aux attentes lors de sa première saison à Liverpool, il reste dans le viseur des géants de la Premier League. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le célèbre insider Fabrizio Romano a clarifié la situation sur sa chaîne YouTube. Selon les informations, l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, souhaitait recruter le meneur de jeu de 23 ans avec qui il a connu le succès au Bayer Leverkusen. Cependant, Romano a souligné qu'il n'y a actuellement aucune négociation officielle entre les représentants de Stamford Bridge et Liverpool.

Malgré les rumeurs selon lesquelles Liverpool serait prêt à vendre son numéro 7 pour 116 millions de livres sterling, la direction du club continue de faire confiance au joueur. Romano a ajouté : "Florian Wirtz ne quittera pas Liverpool cet été. Sa relation avec Xabi Alonso est excellente, mais il n'y a aucun contact officiel pour le moment. Chelsea recherche actuellement d'autres types de joueurs."

Wirtz a disputé 49 matchs avec les Merseysiders la saison dernière, enregistrant 7 buts et 10 passes décisives. Bien qu'il ait eu du mal à s'adapter aux exigences physiques du football anglais, les responsables d'Anfield pensent qu'il retrouvera sa meilleure forme après une préparation complète.

Sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola, Liverpool devrait pratiquer un football plus agressif et à haute intensité. La place de Florian Wirtz dans ce système et l'adéquation de ses compétences techniques avec ce nouveau style restent l'une des questions clés de la saison à venir.