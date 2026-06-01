À l'approche du début de la prochaine Coupe du Monde, les nations participantes continuent de soumettre leurs listes définitives. Aujourd'hui, le staff technique de l'équipe nationale d'Irak a révélé la liste des joueurs qui représenteront le pays lors du tournoi.

Il est à noter que cette liste importante inclut le défenseur de Pakhtakor le défenseur Zaid Tahseen ainsi que l'attaquant de Luton Town Ali Al-Hamadi parmi d'autres représentants talentueux.

Découvrez l'effectif complet de l'Irak pour le tournoi à venir :

Gardiens

Les supporters irakiens peuvent être confiants concernant leur ligne de but, car les gardiens les plus fiables du championnat local ont été convoqués :

Fahad Talib (Al-Talaba)

Ahmed Basil (Al-Shorta)

Jalal Hassan (Al-Zawraa)

Défenseurs

La ligne défensive comprend Zaid Tahseen de Pakhtakor, bien connu de nos fans, ainsi qu'un certain nombre de défenseurs robustes évoluant dans des clubs européens et asiatiques :

Manaf Younis (Al-Shorta)

Hussein Ali (Pogon)

Zaid Tahseen (Pakhtakor)

Rebin Sulaka (Port)

Akam Hashim (Al-Zawraa)

Merchas Doski (Viktoria)

Ahmed Yahya (Al-Shorta)

Frans Putros (Persib)

Mustafa Saadoun (Al-Shorta)

Milieux de terrain

Le milieu de terrain de l'équipe est très riche, avec des joueurs ayant une expérience européenne, ce qui devrait augmenter considérablement l'intensité du jeu de l'équipe :

Zaid Ismail (Al-Talaba)

Amir Al-Ammari (Cracovia)

Kevin Yakob (AGF)

Zidane Iqbal (Utrecht)

Aimar Sher (Sarpsborg)

Youssef Amyn (AEK Larnaca)

Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)

Ahmed Qasim (Nashville)

Marco Farji (Venezia)

Ali Jasim (Al-Najma)

Attaquants

Notre ligne d'attaque peut être une véritable source de danger pour les défenseurs adverses, car ces attaquants, dotés d'un pressing fort et d'un sens du but, sont prêts pour la Coupe du Monde :

Ali Al-Hamadi (Luton)

Ali Youssef (Al-Talaba)

Aymen Hussein (Al-Karma)

Mohanad Ali (Dibba)