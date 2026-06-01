L'équipe nationale d'Irak annonce sa sélection finale pour la Coupe du Monde

·62·Sport
L'équipe nationale d'Irak annonce sa sélection finale pour la Coupe du Monde

À l'approche du début de la prochaine Coupe du Monde, les nations participantes continuent de soumettre leurs listes définitives. Aujourd'hui, le staff technique de l'équipe nationale d'Irak a révélé la liste des joueurs qui représenteront le pays lors du tournoi.

Il est à noter que cette liste importante inclut le défenseur de Pakhtakor le défenseur Zaid Tahseen ainsi que l'attaquant de Luton Town Ali Al-Hamadi parmi d'autres représentants talentueux.

Découvrez l'effectif complet de l'Irak pour le tournoi à venir :

Gardiens

Les supporters irakiens peuvent être confiants concernant leur ligne de but, car les gardiens les plus fiables du championnat local ont été convoqués :

  • Fahad Talib (Al-Talaba)

  • Ahmed Basil (Al-Shorta)

  • Jalal Hassan (Al-Zawraa)

Défenseurs

La ligne défensive comprend Zaid Tahseen de Pakhtakor, bien connu de nos fans, ainsi qu'un certain nombre de défenseurs robustes évoluant dans des clubs européens et asiatiques :

  • Manaf Younis (Al-Shorta)

  • Hussein Ali (Pogon)

  • Zaid Tahseen (Pakhtakor)

  • Rebin Sulaka (Port)

  • Akam Hashim (Al-Zawraa)

  • Merchas Doski (Viktoria)

  • Ahmed Yahya (Al-Shorta)

  • Frans Putros (Persib)

  • Mustafa Saadoun (Al-Shorta)

Milieux de terrain

Le milieu de terrain de l'équipe est très riche, avec des joueurs ayant une expérience européenne, ce qui devrait augmenter considérablement l'intensité du jeu de l'équipe :

  • Zaid Ismail (Al-Talaba)

  • Amir Al-Ammari (Cracovia)

  • Kevin Yakob (AGF)

  • Zidane Iqbal (Utrecht)

  • Aimar Sher (Sarpsborg)

  • Youssef Amyn (AEK Larnaca)

  • Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)

  • Ahmed Qasim (Nashville)

  • Marco Farji (Venezia)

  • Ali Jasim (Al-Najma)

Attaquants

Notre ligne d'attaque peut être une véritable source de danger pour les défenseurs adverses, car ces attaquants, dotés d'un pressing fort et d'un sens du but, sont prêts pour la Coupe du Monde :

  • Ali Al-Hamadi (Luton)

  • Ali Youssef (Al-Talaba)

  • Aymen Hussein (Al-Karma)

  • Mohanad Ali (Dibba)

Pour information : L'équipe nationale d'Irak a été placée dans un groupe difficile, correspondant à la description d'un "groupe de la mort" pour la prochaine Coupe du Monde. Les joueurs devront passer un test sérieux contre l'un des géants mondiaux : la France, la Norvège ambitieuse et la puissante équipe africaine du Sénégal. Avant tout, nous souhaitons bonne chance à Zaid Tahseen de Pakhtakor et à toute l'équipe d'Irak pour le tournoi à venir !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Chelsea fixe le prix de Marc Cucurella : Le Real Madrid et le Barça dans la courseAujourd'hui, 10:39Xavi Simons évoque le transfert de Savinho à Tottenham sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 10:18Jude Bellingham rejoindra-t-il Liverpool ? Robbie Fowler s'exprime sur le transfertAujourd'hui, 10:13Gianni Infantino et Florentino Pérez se rencontrent lors de la finale de la Ligue des champions à BudapestAujourd'hui, 10:12Le Real Madrid et Adidas dévoilent des maillots exclusifs pour la nouvelle saisonAujourd'hui, 10:06Álvaro Arbeloa rejeté par le Bayer LeverkusenAujourd'hui, 09:59
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La note de Husanov révélée après le match Everton - Manchester City
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé