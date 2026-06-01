Rodri révèle l'objectif principal de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2026

À l'approche de la prochaine Coupe du Monde, l'ambiance interne et les plans des équipes vedettes et de leurs leaders suscitent un grand intérêt chez les fans. Récemment, Rodri, le milieu de terrain talentueux de l'équipe nationale d'Espagne et de Manchester City, s'est longuement confié à la presse sur ses attentes pour le prochain mondial et les plans principaux de son équipe.

Selon le joueur expérimenté, les divers éloges et le statut de "favori" attribués avant la compétition n'ont aucune importance sur le terrain :

«Peu importe que vous soyez favori avant le début du tournoi ou que vous ne figuriez pas sur cette liste. Tout dépend de la façon dont vous agissez sur le terrain au moment du match. Par exemple, nous n'étions pas cités parmi les principaux prétendants à l'Euro 2024, mais nous avons fini par remporter le titre. La raison est que nous ne nous sommes pas préoccupés des spéculations inutiles».

Rodri n'a pas non plus caché que le nouveau format de la Coupe du Monde exigera une grande force et une volonté de fer de la part des joueurs :

«Sans aucun doute, cette Coupe du Monde sera la plus difficile de l'histoire. Car le nombre de participants a augmenté et un tour de barrage supplémentaire a été introduit. Dans de telles conditions, la gestion correcte de la condition physique et de la charge de travail des joueurs devient le facteur principal. Nous devons atteindre notre forme optimale avant que les matchs les plus importants n'arrivent».

La star espagnole a également évoqué son goût pour l'analyse des adversaires pendant son temps libre et la manière dont il façonne l'ambiance au sein de l'équipe :

«J'aime observer les matchs des autres équipes nationales, évaluer leur niveau actuel et analyser les surprises que les futurs matchs pourraient nous réserver. Dans un système à élimination directe où la défaite est impardonnable, tirer le meilleur parti des situations créées est l'aspect le plus important. J'essaie d'inculquer cette règle d'or à mes coéquipiers. Car nous voulons prouver une fois de plus sur le terrain que nous sommes la meilleure équipe du monde. Notre objectif principal est la victoire, rien d'autre».

Le célèbre AS a présenté ces réflexions passionnantes du joueur au grand public.