Marquinhos explique pourquoi il a réconforté Gabriel

Le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, a révélé pourquoi il a consolé Gabriel Magalhaes après que le défenseur d'Arsenal a manqué le penalty décisif lors de la finale de la Ligue des champions. Dans un match dramatique à la Puskas Arena de Budapest, le PSG a remporté la couronne européenne pour la deuxième fois consécutive, mais le capitaine de l'équipe a préféré aller voir le défenseur adverse avant de célébrer la victoire. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le trophée est revenu au club parisien après que le défenseur central d'Arsenal, Gabriel, a envoyé son tir au-dessus de la barre transversale. Alors que les joueurs du PSG couraient pour célébrer, Marquinhos a longuement enlacé son compatriote et rival pour lui apporter son soutien. Ce geste noble a également été salué par le capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard.

"C'est un vrai gentleman. Marquinhos est le joueur le plus expérimenté sur le terrain et il a vécu de telles situations des deux côtés. Son action et la personne qu'il est méritent un grand respect", a déclaré Martin Odegaard lors de son interview d'après-match.

Marquinhos lui-même a expliqué son geste par son expérience personnelle. Le défenseur de 32 ans s'est souvenu de son penalty manqué lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre la Croatie. "Quand il a raté ce penalty, je me suis souvenu de ces moments contre la Croatie. C'est une responsabilité très lourde, et il faut être fort pour surmonter une telle situation", a souligné le capitaine du PSG.

Marquinhos a également reconnu les contributions de Gabriel tout au long de la saison. Aux côtés de William Saliba, Gabriel a formé un rempart défensif solide cette saison, jouant un rôle majeur dans le premier titre d'Arsenal en Premier League depuis 22 ans.