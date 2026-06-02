Chelsea déclare son défenseur intransférable et rejette les offres

Le club de Chelsea a rejeté plusieurs offres pour Josh Acheampong, pur produit de son académie. Les Londoniens considèrent le défenseur de 20 ans comme une figure clé pour l'avenir à long terme de l'équipe. Malgré l'intérêt d'autres clubs de Premier League, la direction de Stamford Bridge a décidé de le garder dans l'ouest de Londres. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte. selon

Selon TEAMtalk, malgré l'intérêt de géants comme Liverpool, Manchester City et le Real Madrid, Chelsea a inscrit le défenseur polyvalent sur la liste des joueurs intransférables. Cette décision est directement soutenue par l'entraîneur principal Xabi Alonso. Le coach considère ce jeune talent comme un maillon essentiel de ses plans tactiques.

L'international U-21 anglais est très apprécié dans la hiérarchie du club et a obtenu le statut d'intouchable. Cela signifie qu'Acheampong se situe désormais aux côtés des piliers de l'équipe comme Joao Felix, Cole Palmer et Moises Caicedo. Selon la BBC, Chelsea a envoyé un message clair à ses rivaux indiquant qu'ils ne laisseraient pas partir le joueur.

Arsenal, Newcastle et Crystal Palace surveillent la situation de près. Bournemouth maintient également son intérêt pour le joueur depuis le dernier mercato estival. Cependant, la direction de Chelsea est convaincue que le développement du joueur sera meilleur sous la direction de Xabi Alonso.

Acheampong a disputé 17 matchs en Premier League cette saison. Bien que la plupart soient entrés en jeu depuis le banc, ses performances ont laissé une forte impression sur le staff technique. Le contrat actuel du joueur court jusqu'en 2029, ce qui donne au club un avantage dans les négociations.