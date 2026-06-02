À l'approche de la première Coupe du Monde à 48 équipes de l'histoire du football, divers centres d'analyse prestigieux ont commencé à publier leurs prévisions. Parmi eux, l'un des portails statistiques les plus célèbres du monde du football, Opta , a utilisé son superordinateur pour calculer les chances des participants à la prochaine Coupe du Monde 2026 et a fourni des données très intéressantes sur les équipes débutantes.

Selon les analyses du réseau neuronal, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour une Coupe du Monde, pourrait devenir la "surprise" et la révélation du tournoi à venir. Le superordinateur estime la probabilité que nos représentants se qualifient pour les phases à élimination directe depuis une phase de groupes comprenant des adversaires coriaces à 41,4 pour cent.

Il est gratifiant de constater que ce chiffre est l'un des plus élevés parmi toutes les nouvelles équipes nationales participant à la compétition pour la première fois. Par exemple, les chances d'un autre représentant asiatique, l'équipe nationale de Jordanie, sont proches de celles de nos compatriotes, estimées à 40,8 pour cent.

À l'inverse, les prévisions pour les autres débutants continentaux découvrant l'atmosphère de la Coupe du Monde pour la première fois sont nettement plus faibles et modestes. En particulier, la chance de l'adversaire africain coriace, le Cap-Vert, de sortir de son groupe est de 33,9 pour cent, tandis que la probabilité que l'équipe nationale de Curaçao atteigne le tour suivant est très faible — seulement 18,5 pour cent.

Analyse des opportunités : De plus, selon les calculs d'Opta, la probabilité que l'Ouzbékistan remporte l'ensemble du tournoi et soulève le trophée est de 0,1 pour cent. Bien sûr, ce chiffre est assez proche de la réalité, mais les analystes ont souligné que cette Coupe du Monde 2026 sera riche en résultats inattendus et sensationnels. Selon les experts internationaux, le fait que l'Ouzbékistan se soit qualifié pour cette Coupe du Monde est en soi un exploit historique sans précédent pour le sport et le football du pays.

Pour rappel, nos représentants participent pour la première fois de l'histoire à la phase finale de la Coupe du Monde, réalisant ainsi le rêve de longue date de tout le peuple ouzbek. Nous souhaitons bonne chance et succès aux joueurs de Fabio Cannavaro dans leur prochain parcours historique !