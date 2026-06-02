Alors que le début de la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, approche, la préparation de nos adversaires de groupe reste au centre de l'attention des fans de football ouzbeks. La Colombie, célèbre représentant sud-américain partageant notre groupe, a accueilli le Costa Rica, un adversaire nord-américain coriace.

Dans un match intense au stade Estadio Nemesio Camacho de Bogota, les hôtes se sont imposés 3-1. Sanchez, Diaz et Suarez ont marqué pour la Colombie, tandis que Soto a inscrit l'unique but des visiteurs.

Vous trouverez ci-dessous le rapport détaillé du match et les compositions d'équipe :

Match amical

Colombie 3-1 Costa Rica

6 juin. Bogota. Stade Estadio Nemesio Camacho.

Buts : Sanchez 17e, Diaz 23e, Suarez 81e — Soto 33e.

Composition de la Colombie : Vargas, Arias, Sanchez, Ditta, Mojica, Rios, Puerta, Gomez, Carrascal, Diaz, Hernandez.

Plans futurs : Il est à noter que la Colombie jouera son prochain match de préparation avant le Mondial contre la Jordanie, un représentant asiatique solide. Ce match est prévu le 8 juin et servira de répétition avant d'affronter notre équipe.

Ensuite, les Colombiens débuteront leur parcours officiel en Coupe du Monde le 18 juin par un match passionnant contre l'Ouzbékistan. Nous souhaitons beaucoup de succès aux hommes de Fabio Cannavaro pour ce tournoi historique !