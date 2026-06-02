L'équipe nationale du Mexique pour la Coupe du Monde 2026 : Ochoa et de nouveaux noms

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique, Javier Aguirre, a annoncé la liste finale pour la prochaine Coupe du Monde. Parmi les 26 joueurs sélectionnés, on note un mélange d'expérience et de jeunes talents. La vidéo de présentation, enrichie par la voix de Chespirito, figure emblématique de la culture mexicaine, a suscité la nostalgie chez les supporters. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La principale nouveauté de cette sélection est que le gardien Guillermo Ochoa participera à sa sixième Coupe du Monde. Il rejoint ainsi des légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, réalisant une performance historique. Bien qu'Aguirre ait admis que l'état physique des joueurs est variable, il a souligné que c'est le meilleur effectif possible pour le Mexique actuellement.

Douze joueurs ayant participé au Mondial 2022 ont conservé leur place. Parallèlement, le sélectionneur n'a pas oublié l'avenir en intégrant de jeunes talents comme Gilberto Mora, Armando Gonzalez et Obed Vargas. Cette décision devrait servir de tremplin vers une nouvelle ère pour le football mexicain.

Cependant, il y a des absences inattendues dans le groupe. Notamment German Berterame, qui affichait une excellente forme récemment, a été écarté de la liste. Cette décision du coach suscite des débats animés parmi les experts et les fans. Le Mexique donnera le coup d'envoi de la Coupe du Monde à domicile le 11 juin.