Deux personnes sont décédées dans une file d'attente pour de l'essence en Russie

·3·Monde
Deux personnes sont décédées dans une file d'attente pour de l'essence en Russie

La pénurie de carburant en Russie entraîne des incidents tragiques. Il a été rapporté que deux personnes âgées sont décédées alors qu'elles attendaient dans des stations-service dans différentes régions du pays.

Selon les informations, un homme de 80 ans dans la région de Perm et un conducteur de 75 ans en Carélie sont décédés après avoir attendu longtemps pour faire le plein. Aucune conclusion officielle sur la cause exacte de leur décès n'a encore été publiée.

Ces incidents surviennent dans un contexte de pénurie de carburant persistante à travers la Russie. Dans certaines régions, les conducteurs sont contraints d'attendre plusieurs heures pour obtenir de l'essence.

Selon l'agence Reuters, citant des sources proches du dossier, les attaques de drones ukrainiens ont mis hors service près de 40 % de la capacité des raffineries de pétrole russes. Les experts notent que ce facteur a eu un impact sérieux sur l'approvisionnement en carburant du pays.

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