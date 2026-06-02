La Norvège et la Turquie remportent de larges victoires

Alors que le début de la Coupe du Monde 2026 approche, les matchs amicaux intenses des équipes nationales offrent une véritable fête aux fans de football. Hier soir, plusieurs grandes équipes européennes ont testé leurs forces avant le tournoi majeur à venir.

Lors du derby scandinave, l'équipe nationale de Norvège a accueilli son rival historique, la Suède, à Oslo. La rencontre a été marquée par la domination totale des locaux, qui se sont imposés 3-1. L'attaquant Jørgen Strand Larsen a réalisé un doublé, tandis que le talentueux milieu de terrain Antonio Nusa a inscrit le troisième but. Le seul but suédois a été marqué par leur attaquant vedette Alexander Isak.

Dans une autre rencontre passionnante, l'équipe nationale de Turquie a affronté la Macédoine du Nord. Les « Sultans » n'ont laissé aucune chance à leur adversaire, s'imposant largement 4-0. Les joueurs de Vincenzo Montella, Orkun Kökçü, Kaan Uzun, Arda Güler et Barış Yılmaz, ont tous trouvé le chemin des filets.

Vous trouverez ci-dessous les rapports détaillés de ces matchs amicaux intéressants :

Matchs amicaux

Norvège — Suède 3:1

Buts : Strand Larsen 9, 37, Antonio Nusa 18 — Alexander Isak 76.

Turquie — Macédoine du Nord 4:0

Buts : Orkun Kökçü 2, Kaan Uzun 16, Arda Güler 53, Barış Yılmaz 70.