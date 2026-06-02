L'équipe nationale du Paraguay annonce sa sélection finale pour la Coupe du Monde 2026

Alors que le début de la Coupe du Monde 2026 approche, les sélectionneurs des pays participants ont finalisé leurs listes des meilleurs joueurs pour représenter leur nation sur la scène mondiale. La dernière annonce officielle provient de l'une des équipes les plus combatives d'Amérique du Sud : l'équipe nationale du Paraguay.

Le sélectionneur paraguayen a choisi les joueurs les plus expérimentés et en pleine forme pour ces matchs cruciaux. L'effectif comprend des stars renommées évoluant dans des clubs locaux, des géants sud-américains et des équipes européennes de premier plan.

Nous présentons à nos lecteurs l'effectif complet et officiel de l'équipe du Paraguay pour la Coupe du Monde :

Gardiens

La stabilité et la confiance envers les stars du championnat local définissent la ligne des gardiens :

Orlando Hill (San Lorenzo)

Gaston Oliveira (Olimpia)

Roberto Fernandez (Cerro Porteno)

Défenseurs

La ligne la plus solide et expérimentée de l'équipe, dirigée par la légende de Palmeiras, Gustavo Gomez :

Juan Caceres (Dynamo Moscou)

Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)

Gustavo Gomez (Palmeiras)

Junior Alonso (Atletico Mineiro)

Jose Canale (Lanus)

Omar Alderete (Sunderland)

Alejandro Maidana (Talleres)

Fabian Balbuena (Gremio)

Milieux de terrain

Dans cette ligne créative et rapide, des stars de Premier League comme Miguel Almiron et Diego Gomez jouent un rôle clé :

Diego Gomez (Brighton)

Mauricio Magalhaes (Palmeiras)

Damian Bobadilla (Sao Paulo)

Braian Ojeda (Orlando)

Andres Cubas (Vancouver)

Matias Galarza (Atlanta)

Kaku (Al Ain)

Ramon Sosa (Palmeiras)

Miguel Almiron (Atlanta)

Attaquants

La mission de percer les défenses adverses et de transformer les occasions en buts incombe à ces dangereux buteurs :

Gustavo Caballero (Portsmouth)

Alex Arce (Independiente Rivadavia)

Gabriel Avalos (Independiente)

Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

Julio Enciso (Strasbourg)

Antonio Sanabria (Cremonese)