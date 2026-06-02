Le sélectionneur du Canada qualifie l'Ouzbékistan d'équipe qui ne se rend pas facilement

Après la victoire de l'équipe nationale du Canada lors du match amical contre l'Ouzbékistan, le sélectionneur Jesse Marsch a partagé ses réflexions sur la rencontre. Le technicien américain a exprimé sa satisfaction quant à la performance de ses joueurs tout en saluant particulièrement la solidité défensive et l'esprit combatif de l'Ouzbékistan.

Marsch a noté que le match a été globalement utile et instructif pour le Canada. Il a mentionné que plusieurs joueurs ont réalisé de bonnes performances individuelles, qu'ils ont respecté leurs consignes et qu'il était satisfait du résultat.

« Je pense que c'était un bon match. Nous avons eu beaucoup de bonnes phases de jeu et de belles performances individuelles. Nous en avons discuté après le match : si nous pouvons corriger quelques petits détails, nous serons capables de contrôler encore plus le jeu », a déclaré Marsch.

Bien que le Canada ait gagné, l'entraîneur n'a pas caché qu'il reste des aspects à améliorer. Il estime qu'en travaillant sur des erreurs mineures, le Canada pourra mieux contrôler le ballon, dicter le rythme et limiter les occasions adverses lors des prochaines rencontres.

Parallèlement, Marsch a tenu des propos élogieux sur l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Il a décrit les « Loups Blancs » comme une équipe qui ne donne rien facilement, qui défend avec fiabilité et qui peut mettre ses adversaires dans des situations difficiles.

« Mais l'Ouzbékistan est une équipe qui ne donne rien facilement. Ils sont très solides défensivement. Nous avons marqué deux buts, et nous aurions pu en marquer davantage. Nous avons été très dangereux en contre-attaque et beaucoup de joueurs ont montré une belle performance », a-t-il souligné.

Cette évaluation est importante pour l'Ouzbékistan. Même si le résultat n'est pas positif, le respect témoigné par l'entraîneur adverse et sa reconnaissance de l'organisation défensive démontrent le potentiel de nos représentants. Avant la Coupe du Monde, ces aspects — discipline défensive, contre-attaques et intensité — sont cruciaux.

Marsch a également évoqué l'état de ses joueurs, affirmant que les membres de l'équipe nationale canadienne approchent de leur pleine forme. Les joueurs se sentent bien, le rythme de jeu augmente, ce qui ravit l'entraîneur.

« C'est agréable de voir les joueurs approcher des 100 % de forme physique, se sentir bien et augmenter le rythme. Je suis satisfait du résultat. C'était un bon premier match pour nous », a-t-il dit.

Pour le Canada, ce match était un test important sur la route de la Coupe du Monde. L'équipe de Marsch a obtenu le résultat escompté, mais l'entraîneur sait qu'il reste beaucoup de travail. Il estime qu'il est nécessaire d'en tirer les bonnes leçons pour être plus fort lors du prochain match.

« Maintenant, nous devons apprendre de ce match et être plus forts au prochain. Surtout dans des conditions difficiles comme aujourd'hui, avec beaucoup de fautes et des joueurs qui reviennent de blessure », a déclaré l'expert.

Marsch a également commenté positivement la qualité du terrain. Il a noté que la pelouse a permis aux joueurs de lutter intensément, de tacler, de disputer le ballon et de proposer un football de qualité.

« Le terrain était en bon état. On pouvait tacler, lutter et disputer le ballon. Je pense que le terrain a permis de faire un bon match », a-t-il déclaré.

L'un des aspects les plus importants pour l'entraîneur canadien était la concentration de l'équipe. Il a mentionné que dans de tels matchs, les joueurs peuvent parfois craindre les blessures et baisser en intensité, mais cette fois, le Canada est resté concentré.

« Le plus important était que notre concentration soit à un haut niveau. Parfois, dans ces matchs, les joueurs craignent les blessures et diminuent l'intensité. Nous avons insisté sur le fait qu'ils ne devaient pas perdre leur concentration, quelle que soit la situation », a déclaré Marsch.

Il estime que l'équipe doit tirer profit de chaque journée, continuer à se développer et ne pas perdre de vue les objectifs principaux. L'entraîneur a hautement valorisé l'état d'esprit des joueurs et a souligné que c'est cette attitude qui a aidé à remporter la victoire.

« Nous devons profiter de chaque jour, aller de l'avant et garder nos objectifs en vue. L'équipe doit continuer à grandir et à se développer. Aujourd'hui, la mentalité des joueurs était littéralement à un niveau idéal. Cela nous a aidés à bien jouer et à obtenir une belle victoire », a-t-il dit.

Marsch a également donné des nouvelles de Moise, blessé. Il a précisé que le joueur n'a pas subi de blessure grave. Lors d'une phase offensive, il est entré en collision avec Derek et a reçu un coup, mais son état actuel n'est pas préoccupant.

« Non, il n'y a pas de problème sérieux. Il est entré en collision avec Derek lors d'une attaque et a reçu un coup. Il est en bonne forme. Il a déjà connu des situations similaires — il prend un coup mais récupère vite. Il a joué 30 bonnes minutes. Il va récupérer et nous le préparerons pour le match contre l'Irlande », a déclaré l'entraîneur.

L'entraîneur canadien a également parlé chaleureusement des joueurs de retour de blessure, soulignant le travail acharné qu'ils ont fourni pour atteindre ce niveau et se créer des opportunités.

Marsch a déclaré que même si certains joueurs ne sont pas encore totalement rétablis, ils se sont sentis bien sur le terrain. Il a mentionné que, bien que les exercices de tir du pied gauche ne soient pas encore à plein volume pour permettre la récupération musculaire, le fait que le joueur ait marqué du gauche dans une situation de face-à-face l'a réjoui.

« Je pense que cela l'aide à sentir qu'il est très proche des 100 % de forme et prêt pour la Coupe du Monde », a déclaré Marsch.

Interrogé sur Jonathan Osorio jouant à un poste différent, l'entraîneur a décrit le joueur comme un élément très intelligent. Il a déclaré qu'Osorio a considérablement augmenté son intensité au cours des deux dernières années et qu'il est en excellente forme.

« En ce qui concerne Oso, nous savons que c'est un joueur très intelligent. En deux ans depuis mon arrivée, il a considérablement augmenté son intensité. Il est en excellente forme maintenant. Il travaille très bien à l'entraînement. Être capable de jouer à différents postes est son grand avantage », a déclaré Marsch.

L'entraîneur a souligné qu'étant donné les conditions du match d'aujourd'hui, utiliser Osorio à ce poste précis était la bonne décision. Il a également exprimé sa satisfaction quant à la performance de Jayden Nelson et de plusieurs autres joueurs.

À la fin de l'entretien, Marsch a remercié les supporters venus au stade malgré la pluie et le temps désagréable. Il a plaisanté en disant que les habitants d'Edmonton aiment encore plus le mauvais temps que le beau temps.

« Les supporters ont été incroyables. Tout le monde est arrivé tôt. Le soutien à l'équipe nationale est à un très bon niveau. À mesure que nous progressons, cet intérêt ne fera que croître. Je suis heureux que nous ayons pu montrer un football intéressant sur le terrain pour que les supporters soient encore plus inspirés au cours des prochaines semaines », a déclaré le sélectionneur du Canada.

Pour le Canada, la victoire contre l'Ouzbékistan a été un bon signal avant la Coupe du Monde. L'équipe de Marsch a obtenu le résultat, plusieurs joueurs se sont illustrés et ils ont offert un match agréable aux supporters. L'Ouzbékistan, malgré la défaite, a été reconnu par l'entraîneur adverse comme une équipe combative, solide défensivement et qui ne se rend pas facilement.

De tels matchs fournissent des leçons importantes pour les deux équipes avant le Mondial. Le Canada a testé sa force une fois de plus, et l'Ouzbékistan a vu quels aspects doivent être travaillés davantage dans les matchs à rythme international. Il reste peu de temps avant la grande scène, ce qui signifie que chaque conclusion vaut de l'or.