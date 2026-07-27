Transfert d'Emiliano Martínez : Luciano Spalletti fait une déclaration fracassante

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Transfert d'Emiliano Martínez : Luciano Spalletti fait une déclaration fracassante

L'avenir d'Emiliano Martínez, gardien d'Aston Villa et de l'équipe nationale d'argentine, se retrouve une fois de plus au centre des rumeurs de transfert. Les propos tenus par l'entraîneur de la Juventus Turin, Luciano Spalletti, lors d'une conférence de presse ont suscité un vif intérêt dans le monde du football. Bien que le club anglais ait fermement insisté sur le fait qu'il ne vendrait pas son portier lors du mercato estival, le géant italien continue d'afficher ouvertement son intérêt. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par La Gazzetta dello Sport, après la victoire lors du match amical de dimanche, Luciano Spalletti a répondu aux questions des journalistes en laissant entendre que le portier argentin souhaitait changer d'équipe. Le technicien a exprimé clairement son avis, rappelant que la Juventus cherchait un nouveau gardien pour renforcer sa compétitivité, bien que le club dispose pour l'instant de deux joueurs à ce poste.

La position de la direction de la Juventus

Le directeur général de la Juventus, Giovanni Carvali, a également confirmé que la situation était suivie avec attention. Selon lui, Emiliano Martínez fait partie des gardiens suivis par les Turinois. Néanmoins, le club doit évaluer les opportunités du marché des transferts avec beaucoup de prudence, car les prix demandés pour certains joueurs sont extrêmement élevés et éloignés de la réalité.

Rappelons qu'Emiliano Martínez a rejoint Aston Villa en provenance d'Arsenal en 2020. Durant cette période, il a disputé 256 matches sous le maillot du club anglais et a gardé sa cage inviolée à 80 reprises. Il a également triomphé en Ligue Europa lors de la saison 2025-2026 et a été élu meilleur joueur d'Aston Villa en 2024.

La réponse ferme d'Aston Villa

Malgré les informations provenant d'Italie, Aston Villa a pris la décision ferme de ne pas laisser partir son leader. Le directeur des opérations football du club, Damian Vidagany, avait auparavant catégoriquement rejeté toutes les suppositions concernant un éventuel départ à court terme du gardien.

Le portier argentin a disputé 67 matches avec sa sélection nationale. Son palmarès est conséquent, comprenant notamment la Coupe du Monde 2022 ainsi que deux victoires en Copa América. Le contrat du joueur court jusqu'en 2029, et la principale raison de la valorisation élevée de son transfert réside précisément dans ses immenses succès sur la scène internationale.

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Jahongir Tursunov
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