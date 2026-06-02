Arsenal s'intéresse à Morgan Rogers, mais Julian Alvarez reste la cible principale

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Arsenal s'intéresse à Morgan Rogers, mais Julian Alvarez reste la cible principale

Après une saison réussie en Premier League, Arsenal a commencé à planifier l'avenir. L'attaquant d'Aston Villa, Morgan Rogers, est cité comme l'une des cibles prioritaires du club. La polyvalence du joueur de 23 ans, capable d'évoluer sur l'aile gauche et à divers postes offensifs, est considérée comme un atout majeur pour Mikel Arteta. Selon certaines informations, le joueur serait prêt à rejoindre l'Emirates Stadium cet été. C'est ce que rapporte Goal.com .

Malgré l'intérêt pour Rogers, la star de l'Atletico Madrid, Julian Alvarez, reste le transfert de rêve pour les « Gunners ». Cependant, le FC Barcelone participe également à la course pour l'attaquant argentin, et son prix de transfert devrait dépasser les 120 millions de livres sterling, ce qui nécessitera des ressources financières importantes de la part du club londonien.

Compte tenu du fait qu'Arsenal a dépensé près de 250 millions de livres en transferts la saison dernière, le club doit gérer son budget avec prudence lors de ce mercato. Plusieurs joueurs pourraient être mis en vente pour financer de nouvelles recrues. L'avenir de joueurs comme Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli et Leandro Trossard est incertain. De plus, il est dit que le jeune Ethan Nwaneri, issu du centre de formation, pourrait être vendu pour générer des profits.

Le processus de renouvellement de l'effectif ne se limite pas à la ligne d'attaque. Des joueurs comme Ben White, Fabio Vieira et Reiss Nelson figurent également sur la liste des départs potentiels. Le défenseur Jakub Kiwior a déjà finalisé son transfert vers Porto. Parallèlement, dans une perspective à long terme, le club suit également des jeunes talents comme Eli Junior Kroupi et Jeremy Monga.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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