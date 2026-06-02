Chiffres du match contre le Canada : Que disent les statistiques ?

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Chiffres du match contre le Canada : Que disent les statistiques ?

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui se prépare intensément pour la Coupe du monde historique, a passé un nouveau test sérieux. Les protégés de Fabio Cannavaro ont affronté l'un des hôtes du tournoi, le Canada. Bien que nos représentants aient essayé de proposer un jeu attrayant et cohérent, la maîtrise des hôtes a fini par l'emporter, et le match s'est soldé par une victoire 2-0 pour le Canada.

Néanmoins, dans ce genre de matchs amicaux, le résultat importe moins que la performance de l'équipe et les conclusions tirées par le staff technique. Jetons un coup d'œil aux chiffres et aux statistiques brutes de cette rencontre intense.

Statistiques complètes du match Ouzbékistan vs Canada

Indicateurs

Ouzbékistan

Canada

Possession de balle

49%

51%

Tirs totaux

5

10

Tirs cadrés

2

4

Grandes occasions

2

2

Occasions manquées

2

1

Passes réussies

350 (79%)

378 (82%)

Corners

3

7

Fautes

15

9

Hors-jeu

3

3

Cartons jaunes

2

2

Touches dans la surface adverse

13

24

Arrêts du gardien

2

2

Tacles

22

24

Interceptions

28

15

Dégagements

21

16

Dribbles réussis

4 (24%)

16 (57%)

Duels gagnés

45

60

La vérité derrière les chiffres : Quelles conclusions tirer du match ?

Comme le montrent les statistiques officielles, les joueurs canadiens ont été supérieurs en termes de possession, d'organisation offensive et de nombre de tirs. En particulier, la supériorité de l'adversaire en matière de dribbles et de duels (16 dribbles réussis) a causé de grandes difficultés à nos défenseurs.

Cependant, nos représentants n'ont pas été de simples spectateurs. Les protégés de Fabio Cannavaro ont réussi à se créer 2 très bonnes occasions de but. Malheureusement, par manque de sang-froid dans la finition, nous n'avons pas pu les concrétiser. De plus, notre équipe a été active en défense, enregistrant de meilleures statistiques en interceptions (28) et en dégagements (21) que l'adversaire.

En conclusion : Une défaite est désagréable, mais les erreurs face à un adversaire fort nous rendent plus forts. Des tests encore plus sérieux attendent les protégés de Cannavaro. Nous souhaitons bonne chance à notre équipe pour les prochains matchs !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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