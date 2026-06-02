Oliver Glasner quitte Crystal Palace après des titres historiques

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Oliver Glasner quitte Crystal Palace après des titres historiques

Un séisme et un changement inattendu ont secoué la Premier League. Le célèbre technicien autrichien Oliver Glasner, qui a propulsé Crystal Palace vers de nouveaux sommets en peu de temps, a officiellement quitté son poste d'entraîneur principal. Le service de presse des 'Eagles' a publié une déclaration officielle à ce sujet.

L'entraîneur expérimenté avait pris les commandes du club londonien en février 2024. Sous sa direction, l'équipe a disputé 121 matchs au total, enregistrant 53 victoires, 33 nuls et 35 défaites.

L'entraîneur qui a changé l'histoire londonienne

Le passage d'Oliver Glasner à Crystal Palace restera gravé en lettres d'or dans les annales du club. Avant l'arrivée de cet Autrichien de 51 ans, les 'Eagles' n'avaient jamais remporté de trophée majeur dans leur histoire.

Glasner a rapidement insufflé un esprit de vainqueur à l'équipe et a décroché les succès suivants :

  • A mené l'équipe à la victoire en FA Cup ;

  • A remporté le Community Shield ;

  • A brillé sur la scène internationale en ramenant la coupe de l'UEFA Conference League à Londres.

Prochaine étape : la Serie A et le géant AC Milan ?

Après avoir conclu son parcours historique à Londres, Oliver Glasner ne devrait pas rester longtemps sans club. Selon les dernières rumeurs de la presse sportive européenne, l'Autrichien est pressenti pour prendre les rênes du club italien de l'AC Milan.

La direction des 'Rossoneri' serait déjà en phase finale de négociations avec Glasner. Une nouvelle ère pourrait bientôt débuter à Milan.

Nous souhaitons bonne chance à Glasner, qui a offert des moments inoubliables aux supporters de Crystal Palace, et nous continuerons de suivre l'actualité !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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