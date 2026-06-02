La légende de Liverpool Sir Kenny Dalglish annonce qu'il lutte contre le cancer

La légende de Liverpool, du Celtic et de l'équipe nationale d'Écosse, Sir Kenny Dalglish, a confirmé qu'il avait reçu un diagnostic de cancer et qu'il suivait actuellement un traitement médical. L'ancien attaquant et entraîneur de 75 ans avait initialement l'intention de garder cette nouvelle privée, mais a décidé de divulguer la situation à la suite d'une erreur sur les réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dalglish a expliqué sur le ton de l'humour que les informations avaient fuité en raison de son manque d'expérience avec la technologie. "Comme vous pouvez le voir dans ma publication imprudente sur les réseaux sociaux, je suis traité pour un cancer. Contrairement à mes compétences avec un téléphone, le traitement se passe bien. Cela devait rester privé, mais mes compétences techniques m'ont fait défaut", a déclaré le footballeur légendaire.

Le Liverpool FC a immédiatement publié une déclaration officielle exprimant son soutien à sa légende. La déclaration du club indique : "Tout l'amour et les meilleurs vœux de tous à Liverpool accompagnent Sir Kenny et sa famille. Le club demande à chacun de respecter sa vie privée."

Il est à noter que cette triste nouvelle a été rendue publique un jour après qu'une autre star de Liverpool, Kevin Keegan, ait annoncé qu'il avait reçu un diagnostic de cancer au stade quatre. Dans sa déclaration, Dalglish a exprimé sa gratitude au personnel médical pour les soins prodigués.