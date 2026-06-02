À l'approche de la Coupe du Monde 2026, des détails intéressants sur le tournoi sont révélés les uns après les autres. La dernière nouvelle concerne les couleurs des tenues que les équipes nationales du groupe K porteront lors de la phase de groupes.

Selon les informations, l'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera tous ses matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 dans sa tenue principale blanche. C'est un détail significatif pour les supporters, car la tenue blanche deviendra le symbole emblématique de la toute première participation de notre équipe nationale à une Coupe du Monde.

Comme chacun sait, le groupe K comprend le Portugal, la Colombie, la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan. Les couleurs des tenues des joueurs, des gardiens, des arbitres et même des ramasseurs de balles ont été prédéterminées pour chaque match.

L'Ouzbékistan affrontera la Colombie lors de la première journée, le 17 juin. Pour cette rencontre, nos représentants porteront une tenue entièrement blanche : maillot, short et chaussettes seront blancs. Notre gardien portera une tenue entièrement orange pour ce match.

L'équipe nationale de Colombie est prévue pour jouer contre l'Ouzbékistan avec une tenue comportant des éléments bleu foncé et vert néon, différente de sa tenue principale. Le gardien colombien portera une tenue violet clair et gris clair.

Le 23 juin, l'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera son deuxième match de groupe contre le Portugal. Ce match verra également nos joueurs en blanc. Le Portugal portera sa tenue rouge traditionnelle, avec une combinaison d'éléments rouges et vert foncé.

Le gardien portugais portera une tenue vert néon lors de ce match. Le gardien ouzbek est également désigné pour porter une tenue vert néon contre le Portugal. Ainsi, lors de cette rencontre, nos joueurs nationaux apparaîtront en blanc et notre gardien en vert.

Lors de la troisième journée de la phase de groupes, l'Ouzbékistan affrontera la République démocratique du Congo le 27 juin. Nos représentants porteront également du blanc lors de ce match. La RDC jouera en rouge, et leur gardien portera du vert.

Le gardien ouzbek est prévu pour porter un maillot gris, un short noir et des chaussettes noires contre la RDC. Ainsi, notre gardien national portera trois tenues différentes lors des trois matchs de groupe : orange contre la Colombie, vert néon contre le Portugal et gris-noir contre la RDC.

Ces détails peuvent sembler mineurs pour les fans de football, mais au niveau de la Coupe du Monde, tout est méticuleusement planifié. Les couleurs des tenues sont cruciales pour la clarté visuelle, l'arbitrage, la qualité de la diffusion télévisée et la distinction entre les équipes.

Pour l'Ouzbékistan, ces détails sont encore plus précieux, car notre équipe nationale participe à la Coupe du Monde pour la première fois. Par conséquent, chaque match, chaque date, chaque adversaire et même chaque couleur de tenue devient une partie de la mémoire historique.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan en blanc défendra désormais l'honneur de notre pays sur les terrains de la Coupe du Monde 2026. Cette couleur peut être perçue par les fans comme un symbole de pureté, de confiance, d'un nouveau chapitre et de grands rêves. Le premier pas dans la première Coupe du Monde sera fait dans cette tenue.

Pour rappel, l'équipe nationale d'Ouzbékistan est dans le groupe K de la Coupe du Monde 2026 aux côtés du Portugal, de la Colombie et de la République démocratique du Congo. Le groupe n'est pas facile et les adversaires sont forts, mais pour notre équipe nationale, ce tournoi n'est pas seulement une participation, mais une opportunité de montrer au monde comment le football ouzbek a grandi.

Désormais, les fans attendent non seulement le résultat sur le terrain, mais aussi la scène historique : l'équipe nationale d'Ouzbékistan en blanc sur la scène de la Coupe du Monde. C'est une émotion particulière, une fierté particulière et la fête du football que tout le peuple attendait.