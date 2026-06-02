Pourquoi Lamine Yamal n'a-t-il pas pris le numéro 10 avec l'équipe d'Espagne ?

La star de Barcelone, Dani Olmo, a mis fin aux rumeurs de tensions internes au sein de l'équipe d'Espagne après l'annonce des numéros de maillot pour la Coupe du Monde 2026. Malgré son statut de superstar mondiale, le prodige Lamine Yamal ne portera pas le maillot iconique numéro 10 lors du tournoi en Amérique du Nord. C'est ce que rapporte Goal.com .

Alors que La Roja se prépare à conquérir un nouveau titre mondial, la répartition des numéros a suscité des débats animés parmi les fans et les médias. Beaucoup s'attendaient à ce que Lamine Yamal prenne le prestigieux numéro 10, mais il est resté entre les mains de Dani Olmo. L'ailier de 18 ans a décidé de conserver le numéro 19, qu'il utilise également en club.

Lors d'une conférence de presse, Dani Olmo a souligné que cette décision a été prise sans aucun conflit interne et que l'ambiance dans le vestiaire reste excellente. "Il n'y a aucun problème en coulisses, il n'y a eu aucune dispute concernant le numéro 10. Tout cela ne sont que des rumeurs sans fondement venant de l'extérieur", a déclaré le milieu de terrain de Barcelone.

Pour Olmo, conserver le numéro 10 est simplement une question de préférence personnelle et d'habitude. Il a été une figure centrale de la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024, et alors que l'équipe de Luis de la Fuente se dirige vers la Coupe du Monde, il n'a ressenti aucun besoin de changer quoi que ce soit. "C'est le numéro que j'ai porté auparavant, celui avec lequel nous sommes devenus champions d'Europe. J'aime ce numéro, pourquoi devrais-je le changer alors que tout va bien ?", a-t-il ajouté.

Si le maintien de Lamine Yamal avec le numéro 19 a été le sujet principal, d'autres numéros ont également surpris sur les réseaux sociaux. En particulier, le milieu de terrain Gavi a reçu l'iconique numéro 9. Habituellement réservé aux attaquants purs comme Fernando Torres, ce numéro sera désormais porté par le moteur infatigable du milieu de terrain de Barcelone.