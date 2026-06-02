Ruben Dias : La Coupe du Monde 2026 pourrait ne pas être la dernière pour Messi, Cristiano Ronaldo et Modric

Le défenseur de Manchester City, Ruben Dias, doute que la Coupe du Monde 2026 soit le dernier tournoi pour les stars vétérans — Cristiano Ronaldo (41 ans), le champion en titre Lionel Messi et Luka Modric (40 ans). Le défenseur central portugais a évoqué l'immense motivation de son capitaine légendaire à remporter le seul trophée majeur qui lui manque encore. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée au journal portugais A Bola, Dias a répondu brièvement par un "Nous verrons..." lorsqu'on lui a demandé si ce tournoi serait la "dernière danse" pour les leaders de l'Argentine, de la Croatie et du Portugal. Il a souligné que remporter le seul trophée manquant pour Cristiano Ronaldo donne une force supplémentaire à toute l'équipe. "Cela ne nous met pas de pression, au contraire, cela renforce notre désir d'offrir ce moment à notre capitaine, à nous-mêmes et à tout le Portugal", a déclaré le défenseur.

Ces trois légendes totalisent 14 Ballons d'Or. La star de l'Inter Miami, Lionel Messi, possède huit Ballons d'Or et le titre de champion du monde 2022, tandis que l'attaquant d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, est quintuple Ballon d'Or et cinq fois vainqueur de la Ligue des champions. Luka Modric, joueur de l'AC Milan, a brisé l'hégémonie du duo en 2018 et a également remporté cette prestigieuse distinction individuelle en plus de ses six médailles de Ligue des champions.

La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 débutera le 17 juin. L'Argentine, championne en titre, affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie, tandis que la Croatie, menée par Modric, se mesurera à l'Angleterre, au Panama et au Ghana. L'équipe nationale du Portugal entamera son parcours contre la RD Congo, suivi de matchs contre l'Ouzbékistan le 23 juin et la Colombie le 27 juin.