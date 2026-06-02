L'Atletico Madrid cherche un nouvel attaquant pour remplacer Julian Alvarez

·58·Sport
L'Atletico Madrid cherche un nouvel attaquant pour remplacer Julian Alvarez

L'Atletico Madrid envisage l'option Victor Osimhen face à l'éventualité d'un départ de son attaquant vedette Julian Alvarez. Récemment, de sérieux désaccords sont apparus entre l'Atletico Madrid et Barcelone concernant des questions de transfert. Selon les médias, le club catalan a accéléré ses démarches pour recruter le champion du monde argentin. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que la direction de l'Atletico Madrid considère Julian Alvarez comme la pierre angulaire du projet de l'équipe, il est dit que Barcelone a déjà formulé une offre officielle. Selon Mundo Deportivo, Barcelone a envoyé une offre de 100 millions d'euros par e-mail au club de la capitale. Cependant, les Catalans ne sont pas les seuls dans la course, car le PSG et Arsenal sont également très actifs.

Cette situation a contraint l'Atletico Madrid à chercher un remplaçant approprié. Les Madrilènes ont fait de l'attaquant nigérian Victor Osimhen leur cible principale. Actuellement sous les couleurs de Galatasaray, l'attaquant réalise d'excellentes performances dans le championnat turc.

Les prétendants au transfert de Victor Osimhen devront débourser au moins 70 à 100 millions d'euros. Manchester United manifeste également un intérêt sérieux pour ce joueur. Si Julian Alvarez quitte l'équipe, l'Atletico Madrid concentrera tous ses efforts sur le recrutement d'Osimhen.

Atletico MadridJulian AlvarezVictor OsimhenBarceloneTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Chelsea fixe le prix de Marc Cucurella : Le Real Madrid et le Barça dans la courseAujourd'hui, 10:39Xavi Simons évoque le transfert de Savinho à Tottenham sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 10:18Jude Bellingham rejoindra-t-il Liverpool ? Robbie Fowler s'exprime sur le transfertAujourd'hui, 10:13Gianni Infantino et Florentino Pérez se rencontrent lors de la finale de la Ligue des champions à BudapestAujourd'hui, 10:12Le Real Madrid et Adidas dévoilent des maillots exclusifs pour la nouvelle saisonAujourd'hui, 10:06Álvaro Arbeloa rejeté par le Bayer LeverkusenAujourd'hui, 09:59
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La note de Husanov révélée après le match Everton - Manchester City
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé