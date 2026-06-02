L'Atletico Madrid cherche un nouvel attaquant pour remplacer Julian Alvarez

L'Atletico Madrid envisage l'option Victor Osimhen face à l'éventualité d'un départ de son attaquant vedette Julian Alvarez. Récemment, de sérieux désaccords sont apparus entre l'Atletico Madrid et Barcelone concernant des questions de transfert. Selon les médias, le club catalan a accéléré ses démarches pour recruter le champion du monde argentin. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que la direction de l'Atletico Madrid considère Julian Alvarez comme la pierre angulaire du projet de l'équipe, il est dit que Barcelone a déjà formulé une offre officielle. Selon Mundo Deportivo, Barcelone a envoyé une offre de 100 millions d'euros par e-mail au club de la capitale. Cependant, les Catalans ne sont pas les seuls dans la course, car le PSG et Arsenal sont également très actifs.

Cette situation a contraint l'Atletico Madrid à chercher un remplaçant approprié. Les Madrilènes ont fait de l'attaquant nigérian Victor Osimhen leur cible principale. Actuellement sous les couleurs de Galatasaray, l'attaquant réalise d'excellentes performances dans le championnat turc.

Les prétendants au transfert de Victor Osimhen devront débourser au moins 70 à 100 millions d'euros. Manchester United manifeste également un intérêt sérieux pour ce joueur. Si Julian Alvarez quitte l'équipe, l'Atletico Madrid concentrera tous ses efforts sur le recrutement d'Osimhen.