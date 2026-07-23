La finale de la Coupe du Monde sera-t-elle rejouée ? Plus de 61 000 fans exigent une action de la FIFA

Les supporters argentins, battus par l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, demandent à la FIFA de faire rejouer le match décisif. À ce jour, le nombre de personnes soutenant cette demande a dépassé les 61 000.

Le 19 juillet, à New York, lors de la finale, l'Espagne a battu l'Argentine après prolongation sur le score de 1-0 pour remporter le titre mondial. Cependant, après le match, les fans argentins ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux concernant certaines décisions de l'arbitre principal Slavko Vinčić, déclenchant de vives discussions.

Après la rencontre, Change.org a vu apparaître une pétition en ligne exigeant que la FIFA fasse rejouer la finale. Jusqu'à présent, cette demande a été signée par plus de 61 500 personnes , et ce chiffre continue d'augmenter.

L'auteure de la pétition, Gisela Sánchez, affirme que plusieurs décisions controversées de l'arbitre slovène Slavko Vinčić ont eu un impact significatif sur le sort du match. Selon elle, certaines décisions prises lors de moments clés ont été préjudiciables à l'équipe d'Argentine et ont influencé le résultat final.

Il est à noter que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit lors de la Coupe du Monde 2026. Auparavant, après la demi-finale entre la France et l'Espagne, plus de 82 000 supporters français avaient signé une pétition pour demander à rejouer le match en raison d'une décision litigieuse sur un penalty. Cependant, dans ce cas également, la FIFA n'a pas modifié le résultat officiel et les résultats de la compétition sont restés inchangés.