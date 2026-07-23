L'Atalanta réclame 50 millions d'euros pour sa star : le Bayern et le PSG en course

Le club italien de l'Atalanta a pris une décision finale concernant son milieu offensif Charles De Ketelaere. Après une performance éclatante lors de la Coupe du Monde 2026, le club de Bergame prévoit d'enrichir son budget de transfert en vendant le talent belge. Actuellement, deux géants européens — le Bayern Munich en Allemagne et le Paris Saint-Germain en France — sont les principaux prétendants pour le joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Corriere Bergamo, la direction de l'Atalanta a fixé un prix de 50 millions d'euros (environ 43 millions de livres sterling) pour De Ketelaere. Auparavant, le club avait mené des négociations pour vendre Ederson à Manchester United, mais après l'échec de cet accord, c'est le meneur de jeu belge qui est devenu la principale source de revenus du club.

Succès en Coupe du Monde et flexibilité tactique

Charles De Ketelaere a été une véritable révélation avec l'équipe nationale de Belgique lors de la Coupe du Monde 2026. Il a réussi à marquer trois buts durant le tournoi, dont un doublé contre les États-Unis, et a été le seul joueur à tromper la vigilance de l'Espagne, vainqueur de la compétition. Ce sont précisément ces résultats qui ont fait grimper en flèche sa valeur sur le marché des transferts.

Alors que le Bayern a déjà envoyé une demande officielle pour le transfert du joueur, le Paris Saint-Germain le considère comme une alternative valable à Maghnes Akliouche. L'entraîneur parisien Luis Enrique apprécie grandement la polyvalence du joueur : De Ketelaere peut évoluer avec la même efficacité en tant qu'ailier droit, « faux neuf » ou milieu offensif.

L'entraîneur de l'Atalanta, Maurizio Sarri, mise également beaucoup sur le joueur belge dans ses schémas tactiques (4-2-3-1 et 4-3-3) avant la nouvelle saison. Le coach l'essaie comme un « joker » créant le danger dans la surface de réparation ou comme second attaquant derrière le buteur principal. Cependant, le club pourrait être contraint de le vendre pour des raisons économiques.

Actuellement, non seulement le Bayern et le PSG, mais aussi plusieurs clubs de Premier League anglaise surveillent la situation. La direction de l'Atalanta a l'intention de régler la question du transfert avant le début de la nouvelle saison. Rappelons que l'équipe de Bergame débutera la saison 2026-27 de Serie A le 23 août par un match contre Sassuolo.