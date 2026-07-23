Comment la FIFA a évalué les débuts historiques de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a marqué l'histoire du football national en participant pour la première fois à la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bien que l'équipe ait quitté la compétition après trois défaites en phase de groupes, la FIFA a souligné plusieurs aspects positifs lors des débuts des « Loups Blancs ».

Sur son site officiel, la FIFA a analysé la performance des équipes asiatiques lors du Mondial, mettant en avant le but historique de Abbosbek Fayzullayev, la frappe saluée d'Eldor Shomurodovet l'expérience acquise par les jeunes joueurs.

Un résultat en deçà des attentes

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a terminé sa première participation à la Coupe du Monde dès la phase de groupes. Ayant perdu ses trois rencontres, elle n'a pas pu se qualifier pour la phase à élimination directe.

L'analyse de la FIFA reconnaît que les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances des « Loups Blancs ». Cependant, il est souligné que ce tournoi inaugural restera gravé dans les mémoires, non seulement par les scores, mais aussi par les événements historiques et l'expérience précieuse pour l'avenir du football national.

Chaque match du Mondial a permis aux joueurs de ressentir l'intensité, la pression et la compétitivité du niveau mondial.

Fayzullayev a marqué un but historique

Abbosbek Fayzullayev a inscrit le premier but de l'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde lors du match contre la Colombie.

Ainsi, le jeune milieu de terrain a gravé son nom dans l'histoire du football du pays. La FIFA a également mis en avant cet événement comme l'un des moments forts des débuts de l'Ouzbékistan au Mondial.

Ce premier but n'est pas seulement une réussite personnelle pour Fayzullayev, il revêt également une importance particulière pour des millions de supporters ouzbeks qui attendaient cette participation depuis longtemps.

Le but de Shomurodov récompensé

La frappe du capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, contre la République démocratique du Congo est devenue l'un des moments marquants du tournoi.

Selon la FIFA, ce but a été désigné comme le « Meilleur but de la phase de groupes du tournoi », un prix présenté par Hyundai.

Malgré l'élimination précoce de l'Ouzbékistan, le but de Shomurodov a démontré que le talent individuel des joueurs ouzbeks est reconnu à l'échelle mondiale.

La FIFA a salué le style de l'équipe

Sous la direction de Fabio Cannavaro, l'équipe nationale d'Ouzbékistan est restée fidèle à un style de jeu technique et travailleur tout au long du tournoi.

Les joueurs ont cherché à soigner la possession, à construire des attaques par des passes courtes et à presser activement l'adversaire. L'analyse de la FIFA a évalué positivement cette philosophie de jeu.

Cependant, il a été noté que l'équipe a éprouvé des difficultés à maintenir une intensité élevée et à gérer ses efforts physiques. Des signes de fatigue sont apparus chez certains joueurs vers la fin du tournoi.

Une grande école pour Karimov, 18 ans

La FIFA a également mis l'accent sur l'expérience acquise par les jeunes joueurs. Des talents comme Behruz Karimov, âgé de 18 ans, ont pu constater en pratique les exigences nécessaires pour rivaliser au niveau mondial.

Participer à un tel tournoi offre à un jeune joueur une expérience qu'aucun match amical ou compétition régionale ne peut égaler.

Prendre des décisions à haute vitesse, lutter contre des adversaires puissants et agir sous une forte pression peut constituer un socle important pour sa progression future.

L'objectif dans quatre ans

Bien que l'Ouzbékistan n'ait pas atteint les résultats escomptés lors de la Coupe du Monde 2026, ce premier Mondial a servi de leçon majeure pour le football du pays.

Le but historique de Fayzullayev, la frappe primée de Shomurodov et l'expérience internationale accumulée par les jeunes joueurs ont été les points forts de ce tournoi.

Désormais, l'équipe doit tirer les leçons de ces débuts, renforcer son effectif et revenir encore plus préparée dans quatre ans. Comme l'a souligné la FIFA, la Coupe du Monde 2026 n'est pas une destination finale pour l'Ouzbékistan, mais peut-être le premier pas d'un long chemin.