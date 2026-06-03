Ricardo : Cristiano Ronaldo reste une machine à buts

L'ancien gardien et actuel entraîneur de l'équipe nationale du Portugal, Ricardo, a partagé ses impressions sur l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo. Selon lui, bien que la star de 41 ans ait perdu un peu de sa vitesse de pointe, son niveau de dangerosité et son instinct de buteur restent élevés. Goal.com rapporte .

Ricardo a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du Monde 2006 et occupe aujourd'hui le poste d'entraîneur des gardiens de la sélection. Il a particulièrement souligné la transformation de l'attaquant, passé d'ailier à attaquant axial. « La vitesse n'est peut-être plus de 200 km/h comme avant, mais plutôt de 195 km/h », a plaisanté l'entraîneur.

L'ancien gardien a noté que la passion et l'éthique de travail du quintuple Ballon d'Or sont restées au même niveau qu'il y a vingt ans. Sa condition physique, technique et mentale garantit que Cristiano Ronaldo demeure la plus grande menace pour les équipes adverses. Ricardo l'a qualifié de « personnage unique ».

Ricardo, désormais membre du staff technique, a déclaré entretenir une relation chaleureuse avec son ancien coéquipier. Selon lui, Cristiano Ronaldo est plus exigeant que les autres en matière d'entraînement, de repos et de nutrition, ce qui lui permet de se maintenir au plus haut niveau pendant longtemps.

L'équipe nationale du Portugal se prépare pour les prochains tournois majeurs sous la direction de Roberto Martinez. Cristiano Ronaldo continue de poursuivre son rêve ultime : remporter la Coupe du Monde. L'équipe devrait affronter des adversaires comme la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie en phase de groupes.