Ruben Dias évoque le plus grand rêve footballistique de Cristiano Ronaldo

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Ruben Dias évoque le plus grand rêve footballistique de Cristiano Ronaldo

À la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, très attendue, les sélections nationales et leurs leaders continuent de partager leurs plans. L'un des meilleurs défenseurs du monde et pilier de Manchester City ainsi que de l'équipe nationale du Portugal, Ruben Dias, a livré ses impressions avant le tournoi. Le talentueux joueur n'a pas caché à quel point la réalisation du rêve de longue date et de l'ambition ultime de la légende du football Cristiano Ronaldo insuffle de l'énergie à toute l'équipe.

Dias a admis que contribuer au chemin de Ronaldo vers le titre de champion donne à chaque membre de la sélection un sens profond des responsabilités et une immense passion.

Ambiance interne et absence de pression excessive

Le défenseur portugais a souligné que les joueurs sont mentalement au meilleur de leur forme avant le Mondial et sont fermement déterminés à atteindre leur objectif.

"Aider Cristiano à remporter ce tournoi est une source de motivation supplémentaire et très puissante pour nous tous. Nous souhaitons sincèrement cette grande victoire non seulement pour lui, mais aussi pour nous-mêmes, nos familles et tout le peuple portugais. Je peux dire ouvertement que je ne ressens aucune pression mentale excessive ni anxiété dans la poursuite de cet objectif", a déclaré Ruben Dias.

Il convient de noter que pour l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo, qui a fêté ses 41 ans, cette Coupe du Monde de la FIFA 2026 entrera très probablement dans l'histoire comme la dernière de sa riche carrière. C'est pourquoi les Portugais entendent profiter au maximum de cette occasion pour offrir un cadeau inoubliable à leur capitaine.

Les adversaires du Portugal en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026

La phase de groupes du prochain championnat du monde s'annonce historique et extrêmement passionnante pour nous, fans de football ouzbeks, car l'équipe nationale du Portugal affrontera précisément nos représentants dans ce quartet.

Participants du groupe

Région

Statut actuel

Portugal

Europe (UEFA)

L'un des favoris

Ouzbékistan

Asie (AFC)

Débutant historique et fierté nationale

Colombie

Amérique du Sud (CONMEBOL)

Adversaire redoutable et dangereux

RD Congo

Afrique (CAF)

Équipe physiquement puissante

Suivez les confrontations historiques de notre équipe nationale contre ces géants et les moments les plus palpitants de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec nous sur Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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