Le FC Barcelone a franchi une étape importante vers la finalisation du transfert de Joao Cancelo. Al-Hilal a décidé de revoir à la baisse ses exigences financières pour le défenseur portugais. Après un prêt réussi en Catalogne, le joueur a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de retourner en Arabie saoudite. Goal.com rapporte .

Selon Mundo Deportivo, Al-Hilal réclamait auparavant 15 millions d'euros pour le défenseur, mais ce montant devrait baisser suite aux négociations menées par le super-agent Jorge Mendes. Le défenseur de 32 ans est devenu un joueur clé du FC Barcelone et souhaite poursuivre sa carrière sous les ordres de Hansi Flick.

L'une des principales raisons du transfert est la relation tendue entre Cancelo et la direction d'Al-Hilal. Le joueur a affirmé que le club l'avait trompé et n'avait pas tenu ses promesses concernant son inscription. De plus, sa relation avec l'entraîneur Simone Inzaghi est totalement rompue, rendant un retour à Riyad impossible.

Joao Cancelo a réalisé un exploit historique en remportant le titre de La Liga avec le FC Barcelone la saison dernière. Il est devenu le premier joueur à être sacré champion dans quatre des cinq grands championnats européens (Premier League, Serie A, Bundesliga et La Liga). Actuellement, Jorge Mendes négocie non seulement pour Cancelo, mais aussi pour l'avenir de joueurs comme Marc Casado et Darwin Nunez.