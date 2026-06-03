Le FC Barcelone proche d'un accord avec Al-Hilal pour le transfert de Joao Cancelo

·210·Sport
Le FC Barcelone proche d'un accord avec Al-Hilal pour le transfert de Joao Cancelo

Le FC Barcelone a franchi une étape importante vers la finalisation du transfert de Joao Cancelo. Al-Hilal a décidé de revoir à la baisse ses exigences financières pour le défenseur portugais. Après un prêt réussi en Catalogne, le joueur a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de retourner en Arabie saoudite. Goal.com rapporte .

Selon Mundo Deportivo, Al-Hilal réclamait auparavant 15 millions d'euros pour le défenseur, mais ce montant devrait baisser suite aux négociations menées par le super-agent Jorge Mendes. Le défenseur de 32 ans est devenu un joueur clé du FC Barcelone et souhaite poursuivre sa carrière sous les ordres de Hansi Flick.

L'une des principales raisons du transfert est la relation tendue entre Cancelo et la direction d'Al-Hilal. Le joueur a affirmé que le club l'avait trompé et n'avait pas tenu ses promesses concernant son inscription. De plus, sa relation avec l'entraîneur Simone Inzaghi est totalement rompue, rendant un retour à Riyad impossible.

Joao Cancelo a réalisé un exploit historique en remportant le titre de La Liga avec le FC Barcelone la saison dernière. Il est devenu le premier joueur à être sacré champion dans quatre des cinq grands championnats européens (Premier League, Serie A, Bundesliga et La Liga). Actuellement, Jorge Mendes négocie non seulement pour Cancelo, mais aussi pour l'avenir de joueurs comme Marc Casado et Darwin Nunez.

FC BarceloneJoao CanceloAl-HilalTransfertsLa Liga
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Yan Diomande refuse Liverpool pour un autre grand clubAujourd'hui, 08:39Le Real Madrid veut refondre sa défense : nouveaux rivaux pour RüdigerAujourd'hui, 08:32City prêt à signer le talentueux gardien de l'AC MilanAujourd'hui, 08:21Florentino Perez confirme les nouveaux transferts du Real MadridAujourd'hui, 07:51
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé