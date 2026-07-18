À quoi sert la médaille de bronze ? Angleterre et France, des états d'esprit divergents

À l'approche du match pour la troisième place de la Coupe du Monde, les camps anglais et français affichent des états d'esprit différents. Alors que les Français voient ce match comme une obligation, Thomas Tuchel et ses hommes pourraient décrocher leur meilleur résultat depuis 60 ans.

Cependant, la France possède une motivation cachée : ce sera le dernier match de Didier Deschamps en tant que sélectionneur national.

Les Français ne veulent pas du match pour la troisième place

La France a été éliminée de la course au titre après sa défaite 0-2 contre l'Espagne en demi-finale. Désormais, l'équipe affrontera l'Angleterre à Miami pour la troisième place. L'Angleterre, de son côté, s'est inclinée 1-2 face à l'Argentine en demi-finale.

Deschamps a parlé ouvertement du match pour la troisième place, admettant qu'il ne s'agit pas d'une rencontre à laquelle les deux équipes souhaitent participer.

« Ce n'est pas un match que nous préférerions jouer, mais il existe. »

Le défenseur Ibrahima Konaté a exprimé un sentiment similaire. Selon lui, l'objectif des joueurs n'était pas la troisième place, mais ils n'ont désormais plus d'autre choix.

Une motivation inattendue pour la France

Les déclarations des joueurs français donnent l'impression d'un manque d'enthousiasme. Mais Konaté a également affirmé que l'équipe essaierait de gagner pour offrir un cadeau d'adieu digne de ce nom à Deschamps.

Cette rencontre sera le dernier match de Deschamps à la tête de l'équipe de France. Par conséquent, la médaille de bronze pourrait devenir une opportunité pour les Français de saluer leur entraîneur par une victoire.

L'Angleterre proche d'un résultat attendu depuis 1966

Tuchel avait également qualifié le match pour la troisième place de rencontre dont les joueurs ne voulaient pas. Néanmoins, il a souligné que l'Angleterre devait réagir dignement après la douloureuse défaite en demi-finale.

Si l'Angleterre remporte la médaille de bronze, ce sera le meilleur résultat de l'équipe en Coupe du Monde depuis le titre de 1966. De plus, les Anglais pourraient terminer pour la première fois de leur histoire sur le podium d'un mondial disputé hors de Grande-Bretagne.

À cet égard, la motivation des hommes de Tuchel semble supérieure à celle des Français. Mais le choc psychologique de la demi-finale, la fatigue et les changements probables dans l'effectif pourraient influencer le rythme du match.

Le match pour la troisième place est-il nécessaire ?

La petite finale est une tradition maintenue en Coupe du Monde. Cependant, la nécessité d'une telle rencontre dans le football est constamment débattue.

D'un côté, elle permet aux équipes battues en demi-finale de terminer le tournoi sur une victoire, de donner du temps de jeu aux remplaçants et de déterminer officiellement la troisième place.

D'un autre côté, exiger un match supplémentaire de joueurs ayant perdu leur objectif principal augmente les risques de blessures et de fatigue. À l'Euro, le dernier match pour la troisième place a eu lieu en 1980, après quoi l'UEFA a abandonné cette rencontre.

Qui montrera le plus d'envie sur le terrain ?

Sur le papier, la possibilité pour l'Angleterre d'atteindre un résultat historique semble être une motivation plus forte. La France, elle, se battra pour saluer son entraîneur par une victoire.

C'est pourquoi ce « match dont personne ne veut » pourrait se transformer en une rencontre étonnamment intense. La finale pour le bronze se révèle parfois être un test de caractère plutôt qu'un match de consolation.

Selon vous, est-il indispensable d'organiser un match pour la troisième place lors de la Coupe du Monde ?